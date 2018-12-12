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МИД: после достижения соглашения с ЕС количество виз для белорусов не вырастет
13.12.2018 15:30 — Разное | Ежедневник
фото: journalby.com
Сегодня в Брюсселе проходит шестое заседание Координационной группы Беларусь - ЕС.
Координационная группа заседает с 2016 года дважды в год. Участие в мероприятиях принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, республиканских органов государственного управления Беларуси.
Делегацию Беларуси возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
Сегодня на брифинге в Минске представитель МИД Анатолий Глаз прокомментировал ход переговоров в отношении визового соглашения Беларуси с ЕС. Глаз подчеркнул, что Беларусь заинтересована в подписании этого документа. «На сегодняшний день мы вышли на приемлемые для всех положения документа. Именно это имеет принципиально значение, - прокомментировал представитель МИД.
Глаз подчеркнул также, что с подписанием соглашения количество виз для белорусов не вырастет, а наоборот, уменьшится. Но при этом будет выдаваться больше многократных долгосрочных виз.
Сегодня лишь одна из 28 стран-членов европейского союза не согласна с предложенными условиями соглашения, сказал представитель МИД, отказавшись раскрывать детали переговорного процесса.
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Сегодня в Брюсселе проходит шестое заседание Координационной группы Беларусь - ЕС.
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