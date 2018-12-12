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От подарков до продуктов: купить все необходимое к праздникам минчанам поможет специальный бесплатный автобус

13.12.2018 15:32 — Разное | БДГ  
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В преддверии новогодних праздников у минчан появится необычная возможность совершать все необходимые покупки быстрее и удобнее: между крупнейшими торговыми точками столицы будет курсировать специальный автобусный маршрут — «Халва-экспресс».

Комфортабельный двухэтажный автобус поможет своим пассажирам легко, быстро и бесплатно добираться до основных мест совершения покупок в самый пик предпраздничного ажиотажа — в период с 14 по 28 декабря. 

С понедельника по пятницу маршрут «Халва-экспресс» будет начинаться с остановки «Дворец спорта» и охватывать магазины и торговые центры, расположенные в центре Минска: такие как ТЦ «Столица», ГУМ, ТЦ Galleria, ТЦ «Замок». Рейсы будут отправляться через каждые полчаса в интервале с 17:00 до 20:30. По субботам и воскресеньям, когда у жителей города традиционно больше времени, сил и настроения для шоппинга, автобусы будут работать дольше — с 12:00 до 19:00, — а торговых центров, до которых они помогут добраться без пересадок и прочих неудобств, станет больше: помимо вышеперечисленных точек, маршрут автобуса позволит посетить ТЦ Dana Mall и ЦУМ. Начальной точкой маршрута по уикендам станет остановка «Дворец спорта», а конечной — станция метро «Восток».

Узнать «Халва-экспресс» можно по яркому праздничному оформлению в стиле известной многим минчанам карты рассрочки «Халва». Появление этого автобуса на городских улицах —предпраздничный подарок для всех минчан от МТБанка. А пассажиры необычного автобуса во время поездки получат возможность выиграть различные приятные сюрпризы, а также зарядиться новогодним настроением и предвкушением чуда.

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии новогодних праздников у минчан появится необычная возможность совершать все необходимые покупки быстрее и удобнее: между крупнейшими торговыми...
 
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