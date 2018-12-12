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До 12 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные

13.12.2018 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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До 12 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные
БЕЛТА

В пятницу, 14 декабря, малоактивный фронтальный раздел обусловит ночью во многих районах, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха в течение суток по республике составит от нуля до 5 градусов мороза.

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В субботу, 15 декабря, погоду в Беларуси будет определять периферия скандинавского антициклона. В некоторых районах пройдет кратковременный снег. На дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, в восточных районах республики она понизится до минус 9. Днем синоптики прогнозируют 0 - минус 6.

В воскресенье, 16 декабря, погоду будет в основном определять периферия антициклона, лишь днем в западных районах Беларуси скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Карпат. Ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем преимущественно по западу пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, по востоку при прояснениях она понизится до минус 12. Максимальная температура днем - 1-7 градусов мороза.

В понедельник будет преимущественно без осадков, лишь по западу страны кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 4-10 градусов мороза, ночью по востоку республики при прояснениях она понизится до минус 11-15, днем в западных районах страны температура воздуха составит 0 - минус 3 градуса.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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"В предстоящие выходные дни территория Беларуси окажется под влиянием холодного скандинавского антициклона, установится зимний характер погоды, в начале...
 
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