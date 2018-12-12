Что такое отложенные ордера в трейдинге и как их использовать

Начинающие трейдеры допускают множество промахов, когда заключают свои первые сделки на торгах.

Характерной ошибкой почти каждого из них является пренебрежение установкой стоп-лоссов. Правда, через несколько неудачных сделок постепенно приходит понимание, что так делать нельзя, и новички начинают исправлять эту ошибку.

Эксперты компании Олимп Трейд считают, что могут помочь избежать значительных убытков при колебаниях курсов валютных пар такие эффективные инструменты, как стоп лосс и тейк профит. Разница между ними в том, что первый связан непосредственно с падением цены, а второй закрывает сделку при получении определенного размера прибыли. Фактически, стоп лосс и тейк профит являются отложенными ордерами. Они помогают избежать необходимости вручную контролировать процессы на рынке, так как полностью в автоматическом режиме фиксируются на своих граничных отметках, дальше которых актив трейдера не сможет переступить. Они могут работать как на больших временных отрезках, так и на самых коротких импульсах в несколько секунд. Вручную среагировать вовремя при таких небольших периодах не представляется возможным.

Чтобы понять принцип действия стоп-лосса и тейк-профита, тут необходимо разобрать, что вообще представляет собой отложенный ордер. Специалисты компании «Олимп Трейд» поясняют, что с английского это слово переводится, как «приказ». Т.е. трейдер назначает нижние и верхние значения цены валют и в случае, когда кривая пересекает одну из них, сделка вовремя фиксируется. Если речь идет о продаже, то актив перестает выставляться на торги, если о покупке, наоборот, торговля не прекращается до того момента, когда линия на графике сползает до уровня назначенного ордера.

Для того чтобы рассчитать уровни стоп-лосса/тейк профита, не нужно приводить сложных математических расчетов. Просто необходимо знать текущие уровни поддержки и сопротивления, о которых подробнее можно узнать, посетив специализированный сайт для начинающих трейдеров. Здесь ясно и доступно объясняется, какие отметки в ценовом диапазоне следует ставить и при каких обстоятельствах.

Невозможно научиться торговать на рынке Форекс, не освоив эти три основных элемента трейдинга, считают эксперты «Олимп Трейд». Необходимо двигаться от общей теории, постепенно переходя к практическим шагам, которые постепенно помогут освоить стратегию применения отложенных ордеров. Приятным результатом такого обучения будет заметное снижение уровня рисков и выход на чистую прибыль без помощи сторонних советчиков.