Беларусь рассчитывает получить последний транш кредита ЕФСР в январе

Беларусь рассчитывает получить последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в январе 2019 года, сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим ЕРМОЛОВИЧ на полях Совета Министров Союзного государства, передает БЕЛТА.

"Надеюсь, что в январе будет полностью реализована вся программа сотрудничества с ЕФСР и мы получим $200 млн (по последнему траншу)", - сказал Максим Ермолович.

Министр напомнил, что по седьмому траншу контрольная дата по оценке результатов исполнения программы, поддержанной кредитом ЕФСР, была установлена на 1 декабря. "Мы формируем отчет об исполнении показателей, установленных программой, направляем этот отчет в ЕФСР. Он будет рассмотрен, проведена его оценка. Будет мониторинговая миссия ЕФСР, которая сделает заключение о результатах выполнения всей программы. Уже после этого будет вынесен вопрос на заседание экспертного совета и совета фонда", - пояснил Максим Ермолович.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на новый кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально названная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.