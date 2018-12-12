Минтруда - про 500 тысяч белорусов в базе не занятых в экономике и то, как изменится их число

Количество граждан, попавших в базу данных не занятых в экономике, обязательно снизится. Такое мнение высказал БелаПАН начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. Напомним, в базу включили около 500 тысяч человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение. Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «Одно окно».

"Оно обязательно снизится — в частности за счет тех, кто работает и учится за границей, и других категорий. Сегодня каждый гражданин может посмотреть, есть его фамилия в базе или нет, предоставить документы, что он работает или учится, и его там не будет", — сказал Олег Токун.

Ранее представитель Минтруда прогнозировал , что под обновленный декрет попадет около 250 тысяч человек.

Как пояснил сейчас Олег Токун, в базу попали люди вне зависимости от того, есть у них в собственности жилье или нет. Однако, по новому декрету, полностью возмещать стоимость некоторых видов коммунальных услуг (горячая вода, газ, отопление) будут только собственники жилья.

Такие санкции могут привести к оттоку трудоспособного населения из страны, предположил в комментарии БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль. Люди, по его мнению, начнут активнее уезжать в Россию, Польшу, Прибалтику.

"Проще обустраиваться там, где нормально платят и есть перспективы на дальнейшее продвижение, возможности для детей, социальная сфера, инфраструктура и так далее. Там, где людям удобнее жить, там они и будут жить. А если еще и зарплата высокая, то это является определяющим фактором. Люди заберут свои семьи и просто переедут на постоянное место жительства в другие страны", — прогнозирует Мазоль.

По словам эксперта, наличие в стране не занятых в экономике трудоспособных граждан — это, по большей части, экономический феномен. Он в первую очередь связан с низким уровнем экономического развития определенного региона, района или города в целом, низким уровнем оплаты труда, высоким уровнем безработицы, отсутствием возможностей реализовать свои профессиональные навыки, низким уровнем социальных стандартов.

Эти негативные факторы, отметил Олег Мазоль, стимулируют одну часть населения (более профессиональную) к переезду в иные города и страны, а другую — к поиску возможностей повысить свой уровень благосостояния через участие в скрытой экономике: приграничная торговля и поиск временной работы в сопредельных странах с безвизовым режимом.

Напомним, власти подготовили некоторые изменения для тунеядцев. Среди прочего расширили список тех, кого не будут включать в иждивенцы, а также обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике.



