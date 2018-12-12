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Минтруда - про 500 тысяч белорусов в базе не занятых в экономике и то, как изменится их число
Количество граждан, попавших в базу данных не занятых в экономике, обязательно снизится. Такое мнение высказал
"Оно обязательно снизится — в частности за счет тех, кто работает и учится за границей, и других категорий. Сегодня каждый гражданин может посмотреть, есть его фамилия в базе или нет, предоставить документы, что он работает или учится, и его там не будет", — сказал Олег Токун.
Ранее представитель Минтруда
Как пояснил сейчас Олег Токун, в базу попали люди вне зависимости от того, есть у них в собственности жилье или нет. Однако, по новому декрету, полностью возмещать стоимость некоторых видов коммунальных услуг (горячая вода, газ, отопление) будут только собственники жилья.
Такие санкции могут привести к оттоку трудоспособного населения из страны, предположил в комментарии БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль. Люди, по его мнению, начнут активнее уезжать в Россию, Польшу, Прибалтику.
"Проще обустраиваться там, где нормально платят и есть перспективы на дальнейшее продвижение, возможности для детей, социальная сфера, инфраструктура и так далее. Там, где людям удобнее жить, там они и будут жить. А если еще и зарплата высокая, то это является определяющим фактором. Люди заберут свои семьи и просто переедут на постоянное место жительства в другие страны", — прогнозирует Мазоль.
По словам эксперта, наличие в стране не занятых в экономике трудоспособных граждан — это, по большей части, экономический феномен. Он в первую очередь связан с низким уровнем экономического развития определенного региона, района или города в целом, низким уровнем оплаты труда, высоким уровнем безработицы, отсутствием возможностей реализовать свои профессиональные навыки, низким уровнем социальных стандартов.
Эти негативные факторы, отметил Олег Мазоль, стимулируют одну часть населения (более профессиональную) к переезду в иные города и страны, а другую — к поиску возможностей повысить свой уровень благосостояния через участие в скрытой экономике: приграничная торговля и поиск временной работы в сопредельных странах с безвизовым режимом.
Напомним, власти
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Количество граждан, попавших в базу данных не занятых в экономике, обязательно снизится, прогнозируют в Минтруда.
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