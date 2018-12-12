Путин призвал россиян опираться только на себя



Иллюстрация с сайта hystory.mediasole.ru

«Сноба»

Что еще известно.

По словам президента, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично.— объяснил он.За прошедшую оcень ряд чиновников и политиков заявляли, что государство ничего не должно россиянам.Директор департамента молодежной политики Свердловской области, посчитавшая, что государство молодым людям «, получила выговор.Депутат-единоросс из Саратовской областивообще сказал, что, но позже отказался от своих слов, сказав, что его не так поняли.