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Путин призвал россиян опираться только на себя
Иллюстрация с сайта hystory.mediasole.ru
По словам президента, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично. «Не надо ждать поддержки государства, надо ей конечно пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой», — объяснил он.
Что еще известно.
За прошедшую оcень ряд чиновников и политиков заявляли, что государство ничего не должно россиянам.
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, посчитавшая, что государство молодым людям «вообще в принципе ничего не должно», получила выговор.
Депутат-единоросс из Саратовской области Николай Островский вообще сказал, что «народ должен государству», но позже отказался от своих слов, сказав, что его не так поняли.
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По словам президента, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично.
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