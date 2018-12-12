﻿ По дороге в Слуцк водитель демонстрировал несовершеннолетней попутчице гениталии. 21.by
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По дороге в Слуцк водитель демонстрировал несовершеннолетней попутчице гениталии

13.12.2018 15:39 — Разное | UDF  
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Фото: УВД Мингорисполкома
Инцидент произошел в конце ноября текущего года. Девушка села в машину к незнакомому мужчине, который предложил пассажирке расположиться поудобней и отдохнуть в пути.

В какой-то момент юная девушка обратила внимание на то, что мужчина за рулем автомобиля во время движения обнажил свои половые органы, совершая при этом руками непристойные действия.

Девушка потребовала остановить машину, а после того, как вышла в Шищицах, обратилась за помощью к правоохранителям.

В ходе проведенных оперативных мероприятий была установлена личность мужчины. Им оказался 56-летний житель Минска, который работает в должности начальника отдела одного из столичных предприятий.

Об этом проинформировала пресс-служба УВД Минского облисполкома. Как стало известно, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
Теги: Минск
 
 
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