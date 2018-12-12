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По дороге в Слуцк водитель демонстрировал несовершеннолетней попутчице гениталии
Фото: УВД Мингорисполкома
В какой-то момент юная девушка обратила внимание на то, что мужчина за рулем автомобиля во время движения обнажил свои половые органы, совершая при этом руками непристойные действия.
Девушка потребовала остановить машину, а после того, как вышла в Шищицах, обратилась за помощью к правоохранителям.
В ходе проведенных оперативных мероприятий была установлена личность мужчины. Им оказался 56-летний житель Минска, который работает в должности начальника отдела одного из столичных предприятий.
Об этом проинформировала пресс-служба УВД Минского облисполкома. Как стало известно, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Инцидент произошел в конце ноября текущего года.
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