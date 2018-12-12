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— написалОперативно дозвониться до Пожалова для комментария не удалось.ответила «URA.RU», что ей неудобно разговаривать, и положила трубку.Политолог Алексей Швайгерт сказал «URA.RU», что Пожалов, очевидно, иронизирует, но при желании случившийся скандал с Глацких действительно можно использовать ей во благо.отметил собеседник агентства.Напомним, из-за слов о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи», Ольге Глацких грозило увольнение. Однако губернатордал подчиненной право на ошибку.