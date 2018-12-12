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Министру "никто не просил рожать" предложено стать депутатом Госдумы

13.12.2018 15:37 — Разное | UDF  
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Фото: Владимир Жабриков, © URA.RU
Руководитель фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов предложил выдвинуть в Госдуму директора свердловского департамента молодежной политики Ольгу Глацких. На своей странице в Facebook политолог назвал такой шаг справедливым.

«В связи с тем, что получившая всероссийскую известность Ольга „государство не просило вас рожать“ Глацких имеет право на ошибку, а в Свердловской области как раз освобождается одномандатный округ на довыборы в Госдуму в 2019 году, было бы справедливо ее выдвинуть на эти выборы и посмотреть, вдруг, и правда, ее зря предали анафеме. Ну не [бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира] Тунгусова же, побежденного анонимными телеграм-каналами, в Госдуму отправлять, в самом-то деле», — написал Александр Пожалов.

Оперативно дозвониться до Пожалова для комментария не удалось. Ольга Глацких ответила «URA.RU», что ей неудобно разговаривать, и положила трубку.

Политолог Алексей Швайгерт сказал «URA.RU», что Пожалов, очевидно, иронизирует, но при желании случившийся скандал с Глацких действительно можно использовать ей во благо. «Избрать можно любого. Другое дело, что эту историю надо как-то объяснить. Можно, например, перевернуть все с ног на голову и придумать такую легенду для Глацких, что люди еще на ее защиту встанут», — отметил собеседник агентства.

Напомним, из-за слов о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи», Ольге Глацких грозило увольнение. Однако губернатор Евгений Куйвашев дал подчиненной право на ошибку.

 
 
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Оперативно дозвониться до Пожалова для комментария не удалось.
 
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