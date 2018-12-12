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Такой прогноз в комментариидал известный украинский астролог- считает эксперт.По мнению Росса, в это же время "повалятся" все те, кто на протяжении многих лет оставался у руля в странах содружества.отмечает Росс.Астролог также считает, что после смерти СНГ вероятно появление новых геополитических союзов, но уже без влияния среднеазиатских или закавказских стран.резюмировал Росс.