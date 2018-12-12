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Астролог рассказал, когда "полетят головы" Путина и Лукашенко

13.12.2018 15:33 — Разное | UDF  
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Содружество Независимых Государств доживает свои последние дни и вскоре будет упразднено.

Такой прогноз в комментарии "Главреду" дал известный украинский астролог Влад Росс.

"Восьмого декабря 1991 года было создано Содружество независимых государств (СНГ). И сегодня мы являемся свидетелями последних дней СНГ, потому что это содружество умрет в 2020-2021 годах. Как только Юпитер и Сатурн перейдут в знак Водолея, об этом содружестве попросту забудут", - считает эксперт.

По мнению Росса, в это же время "повалятся" все те, кто на протяжении многих лет оставался у руля в странах содружества.

"Речь о Назарбаеве, Лукашенко и Путине. Так что им осталось править ровно до 2020-2021 годов – и их головы полетят. А после этого не будет никакого смысла в сохранении СНГ. Потому что, как только отойдут от власти руководители-старожилы этих государств, кардинально сменятся тренды. Об этой тройке правителей просто забудут", - отмечает Росс.

Астролог также считает, что после смерти СНГ вероятно появление новых геополитических союзов, но уже без влияния среднеазиатских или закавказских стран.

"Однако новое сотрудничество между Украиной и Беларусью, Украиной и Казахстаном в каком-то виде станет возможным только после того, как закончится путинская власть. И только тогда смогут возродиться нормальные взаимоотношения, которые должны быть между странами-соседями. Но это не будет содружество в том же виде, в каком существовало СНГ, поскольку после всего того, что натворил Путин, Украина и Россия просто не могут объединиться в каком-то союзе. Должно смениться, как минимум, два поколения", - резюмировал Росс.

 
 
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Содружество Независимых Государств доживает свои последние дни и вскоре будет упразднено.
 
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