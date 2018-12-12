Белорусский «Оскар»? Что не так с Национальной кинопремией, которую скоро вручат в Минске

17 декабря в столичном Доме кино впервые пройдет торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Национальная кинопремия Беларуси». Что не так с кинопремией, которую называют белорусским «Оскаром», разбиралась AFISHA.TUT.BY.

Что за Национальная премия? Первый раз про нее слышу. Признаться, мы тоже узнали недавно. Первое официальное сообщение прессе оргкомитет премии отправил 5 декабря. Из него мы узнали, что премию вручат уже 17 декабря, а с октября по ноябрь Министерство культуры принимало заявки на участие от кинематографистов. Заявок пришло больше 150, дальше с ними работало жюри, в результате чего сформировали шорт-листы в 20 номинациях, за которые это жюри и будет голосовать.

Папоротник — символ Национальной кинопремии Беларуси. Изображение с сайта ncsm.by

Хорошо, так. А что не так? Следите за руками: организаторы премии — в числе прочих Минкульт и «Беларусьфильм». И лидером по количеству номинаций (13!) в этом году стала картина «Следы на воде» производства «Беларусьфильма».

Звучит не очень Это точно. Как и то, что в трех номинациях («Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «За выдающийся вклад в белорусский кинематограф») значится имя Виктора Васильева, председателя Белорусского союза кинематографистов, который тоже значится в числе организаторов Национальной премии (sic!). А фильм «Фото на память» его сына — режиссера Игоря Васильева — номинируется как «Лучший короткометражный» и «Лучшая режиссура».

А в других странах разве нет такого? Можно было бы для сравнения взять Россию. Впрочем, напомним, что в 2017 году лучшим признали фильм «Рай» Андрея Кончаловского, а он (Кончаловский) был на тот момент президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника» (учредителя премии). Так что лучше посмотрим на Францию. Национальная кинопремия «Сезар» вручается Академией искусств и технологий кинематографа по результатам всеобщего голосования (участие принимают порядка трех тысяч семисот членов). Отметим, что Академия искусств — некоммерческая организация, которая к тому же не получает каких-либо государственных субсидий, то есть де-юре независимая. Она существует за счет членских взносов, продажи прав на трансляцию церемонии вручения и на деньги от размещения рекламы спонсоров и партнеров. Примерно такая же схема, но в гораздо более усложненном варианте существует и с «Оскаром». Да, к нему последние годы тоже много вопросов (от расового (около 94% академиков — белые) до межполового (76% — мужчины)), в разные годы членов академии пытались уличить в коррупции, но по факту премия остается независимой от каких-либо политических сил и конкретных студий. Но даже если вернуться к России, можно посмотреть на премию «Золотой орел», которую вручает Национальная академия кинематографических искусств и наук. В составе академии — более 400 членов, среди которых есть как Михалков и Бондарчук, так и независимые авторы и деятели кино вроде Бакурадзе, Звягинцева и других.

Так все же решит жюри — и будет по-честному! Не совсем. Стратегически неправильно, чтобы в числе организаторов были заинтересованные стороны, коей, безусловно, является Национальная киностудия «Беларусьфильм». Кроме того, вопросы есть и к жюри конкурса. Наряду с независимыми экспертами, кинокритиками и преподавателями в составе жюри присутствуют Александр Анисимов, чей фильм «Следы на воде» в числе номинантов (sic!), все тот же Виктор Васильев (о том, что он сам номинирован, мы писали выше), пять (!) представителей киностудии «Беларусьфильм», чьи фильмы присутствуют в каждой из номинаций.

А кроме «Беларусьфильма» в списке вообще кто-нибудь есть? Где тот «Хрусталь», про который все говорят? На сегодня из пяти претендентов на награду за «Лучший фильм» три — результат работы студии «Беларусьфильм» («Следы на воде» Анисимова, «Тум-Паби-Дум» Никифорова и «Не игра» Скворцова ). Аналогичная ситуация в номинации с телесериалами. Притом что хорошего кино в последние два года (а регламент конкурса допускает к участию фильмы, снятые за два последних года) достаточно. Например, тот же нашумевший дебют, который Беларусь выдвигает на «Оскар», — картина «Хрусталь» Дарьи Жук . Или лучший фильм прошлого года по версии международного кинофестиваля «Лiстапад» — картина «Завтра» Юлии Шатун . В номинации неигрового кино, помимо совершенно справедливо отмеченного «Дебюта» Анастасии Мирошниченко , следовало бы отметить хотя бы одну работу Андрея Кутило, одного из лучших документалистов Беларуси на сегодня (тот же «Царь горы», вышедший в 2017 году). А в лучшем короткометражном кино нельзя было упустить из виду победителя «Лiстапада» уже этого года — фильм «Дочь» Мары Тамкович (мировая премьера которого прошла летом 2018 года — то есть де-факто кино подходит по регламенту). Как видите, есть из чего выбирать, когда говоришь про действительно лучшее национальное кино.

Кадр из фильма «Хрусталь»

И почему их нет? Мы можем только догадываться. Скажем, продюсер фильма «Хрусталь» Валерий Дмитроченко рассказал TUT.BY, что они не подали заявку, потому что поздно узнали о конкурсе. Кинематографистов можно понять, допустив, что режиссеры не каждый день заходят на сайт Минкульта или БЕЛТА, где размещалась информация. А Андрей Курейчик подчеркнул, что фильмы своей независимой компании «Без Буслоў Артс» на участие в государственных премиях он подавать и не собирается (впрочем, картина «Внутри себя» , где Курейчик выступил сопродюсером, все-таки представлена в основных номинациях). В то же время в России процедура отбора номинантов для уже упомянутой премии Национальной академии кинематографических искусств и наук проходит следующим образом: эксперты, критики составляют рекомендательный список (доступный всем на сайте академии ), после чего всем, кто попал в список, рассылают письма с приглашением принять участие в конкурсе. Отметим любопытное: в российском рекомендательном списке на сегодня есть белорусский фильм «Хрусталь», о чем команду фильма проинформировали по электронной почте.

То есть вы хотите сказать, что белорусский «Хрусталь» может номинироваться на «Лучший фильм» в России, но его нет в списках номинантов на премию в Беларуси? Именно.

… В оправдание белорусской кинопремии может служить лишь то, что в стране она проводится впервые. И есть шанс в следующем году пересмотреть процедуру отбора и привести премию к международным стандартам.

Все понятно. И напоследок — кто там в главных номинациях? Огласите весь список, пожалуйста Оглашаем. Лучший фильм в игровой форме «Следы на воде», режиссер — Александр Анисимов «Тум-Паби-Дум», режиссер — Вячеслав Никифоров «Поцелуй осени», режиссер — Андрей Голубев «Не игра», режиссер — Денис Скворцов «Внутри себя», режиссер — Сергей Талыбов Лучший телесериал в игровой форме «Ой, ма-моч-ки!», режиссер — Иван Павлов «Мухтар. Новый след», режиссер — Федор Красноперов и Андрей Иванов «Снайпер. Офицер СМЕРШ», режиссер — Алексей Мурадов «Окна дома твоего», режиссер — Александр Высоковский «АВТОШКОЛА», режиссер — Сергей Гиргель Лучшая главная мужская роль Петр Юрченков (посмертно), «Следы на воде» Виктор Васильев, «Мухтар. Новый след» Павел Южаков-Харланчук, «Внутри себя» Георгий Малявский, «Фото на память» Анатолий Гурьев, «Последний шанс» Лучшая главная женская роль Вера Полякова-Макей, «Ой, ма-моч-ки!» Вероника Пляшкевич, «Следы на воде» Юлианна Михневич, «Окна дома твоего» Вероника Пляшкевич, «Внутри себя» Зинаида Зубкова, «Юбилей» Лучший фильм в неигровой форме «Агмень», режиссер — Юрий Тимофеев «УНОВИС», режиссер — Евгений Сетько «Чужое и свое», режиссер — Галина Адамович «Наши дети», режиссер — Галина Адамович «Дебют», режиссер — Анастасия Мирошниченко Лучшая режиссерская работа «Фото на память», режиссер — Игорь Васильев «Следы на воде», режиссер — Александр Анисимов «Тум-Паби-Дум», режиссер — Вячеслав Никифоров «Волчишко», режиссер — Игорь Волчек «Сергей Плыткевич. Человек с фотоаппаратом», режиссер — Ольга Дашук «АВТОШКОЛА», режиссер — Сергей Гиргель За выдающийся вклад в белорусский кинематограф* *Список номинантов сформирован по итогам предложений, внесенных членами жюри Галина Адамович, режиссер-документалист Виктор Аслюк, кинорежиссер студии «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм» Виктор Васильев, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусский союз кинематографистов» Дмитрий Зайцев, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР Сергей Зыгмантович, директор ООО «Кинокомпания Грин-студия» Изольда Кавелашвили, член худсовета киностудии «Беларусьфильм» Вячеслав Никифоров, кинорежиссер, лауреат Государственной премии СССР за фильм «Отцы и дети» Владимир Поночевный, советский актер, режиссер Михаил Пташук (посмертно), советский и белорусский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер. Народный артист БССР Валерий Рыбарев, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств БССР Остальное вы можете посмотреть тут.