В 2020 году Volvo выведет на рынок новый электрический грузовик

В модельном ряду грузового отделения Volvo уже есть модели с электроприводом, а в скором времени подоспеет еще одна, созданная на основе тягача VNR для рынка США. На днях американский филиал Volvo Trucks поделился тизерными изображениями будущего электрического тягача.





Основой будущей фуры на электротяге послужит региональный тягач VNR, то есть предназначаться она будет для местных перевозок на небольшие расстояния. Как говорят на самой фирме, VNR Electric — это альтернатива традиционным дизельным тягачам, отличающаяся низким уровнем шума и нулевыми выбросами вредных веществ. От обычного VNR электрический вариант будет отличаться также и улучшенной аэродинамикой.





В компании пока не приводят никаких технических подробностей, обмолвившись, что силовая установка у первых демонстрационных образцов VNR Electric, которые появятся в следующем году, будет такой же, как у электрогрузовиков на базе серийной модели FE (это электрические мусоровозы и фургоны). У FE Electric блок батарей емкостью от 200 до 300 кВт·ч снабжает энергией пару электродвигателей суммарной отдачей до 503 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, обеспечивая запас хода до 200 км на одной зарядке.

На американских дорогах VNR Electric появятся в 2020 году, сообщили в Volvo Trucks.