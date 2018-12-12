ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2020 году Volvo выведет на рынок новый электрический грузовик

13.12.2018 15:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В модельном ряду грузового отделения Volvo уже есть модели с электроприводом, а в скором времени подоспеет еще одна, созданная на основе тягача VNR для рынка США. На днях американский филиал Volvo Trucks поделился тизерными изображениями будущего электрического тягача.


Основой будущей фуры на электротяге послужит региональный тягач VNR, то есть предназначаться она будет для местных перевозок на небольшие расстояния. Как говорят на самой фирме, VNR Electric — это альтернатива традиционным дизельным тягачам, отличающаяся низким уровнем шума и нулевыми выбросами вредных веществ. От обычного VNR электрический вариант будет отличаться также и улучшенной аэродинамикой.


В компании пока не приводят никаких технических подробностей, обмолвившись, что силовая установка у первых демонстрационных образцов VNR Electric, которые появятся в следующем году, будет такой же, как у электрогрузовиков на базе серийной модели FE (это электрические мусоровозы и фургоны). У FE Electric блок батарей емкостью от 200 до 300 кВт·ч снабжает энергией пару электродвигателей суммарной отдачей до 503 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, обеспечивая запас хода до 200 км на одной зарядке.

На американских дорогах VNR Electric появятся в 2020 году, сообщили в Volvo Trucks.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В модельном ряду грузового отделения Volvo уже есть модели с электроприводом, а в скором времени подоспеет еще одна, созданная на основе тягача VNR для рынка США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дом, в котором живет счастье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика