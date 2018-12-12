|
Стрелявший страдает психическим расстройством......
13.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство участковых инспекторов милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк. Трагедия разыгралась 17 августа в деревне Бобровичи. Местный житель 1961 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым, которые проводили плановую проверку порядка хранения оружия. В результате один из сотрудников (1976 года рождения) был смертельно ранен, его младший коллега получил серьезные травмы. Сельчанин с 1987 года был зарегистрирован охотником, имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство участковых инспекторов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)