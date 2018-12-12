Стрелявший страдает психическим расстройством......

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство участковых инспекторов милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк. Трагедия разыгралась 17 августа в деревне Бобровичи. Местный житель 1961 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым, которые проводили плановую проверку порядка хранения оружия. В результате один из сотрудников (1976 года рождения) был смертельно ранен, его младший коллега получил серьезные травмы. Сельчанин с 1987 года был зарегистрирован охотником, имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.



"Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время психическим расстройством. В этой связи окончательное обвинение мужчине не предъявлялось", - пояснил Дмитрий Иванюк. Официальный представитель УСК отметил, что во время расследования уголовного дела в СМИ муссировались слухи по поводу браконьерства милиционера, травли обвиняемого милиционерами. "Эта информация была тщательно проверена, однако своего объективного подтверждения не нашла", - подчеркнул Дмитрий Иванюк.



Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, который рассмотрит вопрос о применении к мужчине принудительных мер безопасности и лечения.







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