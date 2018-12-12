Душевные посиделки с «Друзьями»

Идеальный рецепт хорошего вечера — дружная компания, свежее крафтовое пиво, аппетитные закуски, оформленный со вкусом интерьер.

Ресторан-пивоварня «Друзья» сумел на одной площадке объединить самые актуальные тренды: высокая кухня здесь сочетается со свежим пивом, живой музыкой и абсолютно правильным интерьером. Сюда можно прийти и как на праздник - при полном параде, и заскочить после работы на незапланированные дружеские посиделки. И хотя ресторан-пивоварня в Минске «Друзья» стилизован под классический пивной ресторан, меню заведения, кроме всевозможных колбасок и запечённых рулек, включает широкий выбор блюд европейской и белорусской кухонь.

Сначала о пиве

Чрезмерное употребление пива вредит здоровью! Кто решит заглянуть в «Друзья», поймет, что здесь освоили, кажется, все лучшие традиции пивоварения, и сегодня ресторан готов предложить 31 марку пива собственного производства. Легкое нефильтрованное, авторское темное, плотное пшеничное, с карамельным послевкусием, с яркой хмелевой горечью… Все-таки статус пивного ресторана №1 в номинации премии «Выбор года» был присвоен «Друзьям» заслуженно.

Закуски и не только

Пиво — это long drink (дословно «долгий напиток»), и ему нужен компаньон. В меню ресторана «Друзья» представлены традиционные блюда пивных стран: запеченные свиные ребра, острые куриные крылышки, ассорти из колбасок собственного приготовления, запеченная свиная рулька, жареный сыр, сырные гренки и многое другое для больших компаний. А еще в меню разнообразные холодные и горячие закуски, салаты, супы, рыбные и мясные блюда, богатый выбор десертов. Обеденное меню обновляется каждые две недели.

Но не спешите делать заказ. Разные сорта пива со своими индивидуальными вкусовыми оттенками по-разному сочетаются с мясом, грилем, птицей, рыбой. Нюансов вкуса пива много, и с каждой закуской оно будет раскрываться по-своему. В «Друзьях» к каждому блюду гостям могут порекомендовать определенное пиво и наоборот, чтобы каждый визит не просто стал «праздником живота», но и доставил настоящее гастрономическое и эстетическое удовольствие.

Праздник для души

«Друзья» открыты для шумных веселых компаний, детских праздников (расписание смотрите на druzya.by ), спокойных семейных посиделок, деловых корпоративов, романтических ужинов. Вечера в ресторане проходят под живую музыку, сюда нередко заглядывают популярные исполнители. Например, недавно для гостей ресторана выступали группы «Мэрилин Монро», «Крематорий», Tasty Music Band (Тэйсти Мьюзик Бэнд). А еще здесь есть караоке, но это уже другая история…

Ресторан-пивоварня «Друзья»

Минск, ул. Кульман, 40

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