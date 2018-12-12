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Белорусские биатлонисты заняли 14-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
Сборная Беларуси в составе Арины Яборовой, Инны Костюченко, Максима Воробья и Виктора Кривко заняла 12-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Италии.
Проблемы у нашей команды начались уже на первом этапе. Арина Яборова использовала на двух рубежах всего один дополнительный патрон, но из-за невысокой скорости и низкой скорострельности уступила лидеру почти две с половиной минуты и передала эстафету 18-й.
Инна Костюченко показывала неплохой ход, но пробежала штрафной круг на стойке и осталась 18-й с отставанием 4.36.
Максим Воробей и Виктор Кривко смогли пробежать в темпе лидеров, добавив к суммарному отставанию лишь 12 секунд, но это не позволило им пробиться в топ-10. Итоговое место команды — 12-е.
Тройку призеров составили Россия, Швеция и Норвегия.
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Сборная Беларуси в составе Арины Яборовой, Инны Костюченко, Максима Воробья и Виктора Кривко заняла 12-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Италии.
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