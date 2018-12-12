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Белоруски выступают в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии. Онлайн
Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начинается с женского спринта на 7,5 километров.
Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко (№ 4), Динара Алимбекова (№ 44), Ирина Кручинкина (№ 53), Анна Сола (№ 85), Дарья Юркевич (№ 87).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Анастасия Кузьмина (№ 2), Франциска Пройс (№ 3), Франциска Хильдебранд (№ 5), Вероника Виткова (№ 6), Паулина Фиалкова (№ 10), Марте Олсбю-Ройзеланд (№ 18), Ханна Оберг (№ 19), Ирина Старых (№ 20), Кайса Макарайнен (№ 22), Жюстин Бресаз (№ 27), Тириль Экхофф (№ 50), Доротея Вирер (№ 56), Лиза Виттоцци (№ 69), Дениз Херрманн (№ 98).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начинается с женского спринта на 7,5 километров.
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