Три победы над грандами и более успешные выездные матчи. Карьера Гончаренко в ЛЧ в цифрах и фактах

Победа над будущим победителем розыгрыша Лиги чемпионов с БАТЭ (над «Баварией» в 2012 году) и две победы над действующим чемпионом турнира с московским ЦСКА в нынешнем сезоне. Достижения с небольшими по европейским меркам командами тренера Виктора Гончаренко впечатляют. SPORT.TUT.BY вспоминает главное за пять лет участия белорусского специалиста в Лиге чемпионов.

Фото: Reuters







































