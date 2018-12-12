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Три победы над грандами и более успешные выездные матчи. Карьера Гончаренко в ЛЧ в цифрах и фактах
Победа над будущим победителем розыгрыша Лиги чемпионов с БАТЭ (над «Баварией» в 2012 году) и две
Фото: Reuters
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Достижения с небольшими по европейским меркам командами тренера Виктора Гончаренко впечатляют. SPORT.TUT.BY вспоминает главное за пять лет участия белорусского...
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