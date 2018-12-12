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Гендиректор «Динамо»: Нас категорически не устраивает игра Казионова в соотношении с его зарплатой
Российский нападающий минского «Динамо» Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов. Хоккеист уже выставлялся на драфт 27 ноября, сообщает официальный
Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.
Денис Казионов сыграл за «Динамо-Минск» в текущем сезоне 29 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10».
Это решение прокомментировал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков:
— Накануне представитель Казионова оспорил результаты предыдущего драфта отказов в комиссии по контрактным спорам КХЛ, и решение было принято в пользу игрока. Мы уважаем вердикт комиссии, однако с ним не согласны и готовы аргументировать свою позицию. Нас категорически не устраивает игра нападающего в соотношении с его заработной платой.
На момент первого драфта отказов Казионов имел худший среди нападающих нашей команды показатель «плюс-минус». Уступает он и своим непосредственным конкурентам. Дмитрий Буйницкий, чья результативность на данный момент выше, чем у Казионова, получает во много раз меньше Казионова, как и, скажем, Александр Павлович, который набрал столько же очков, сколько Казионов при меньшем количестве проведенных игр. Даже пятикратный чемпион России и трехкратный чемпион мира, участник Олимпиады Алексей Терещенко имеет значительно меньший контракт.
Клуб считает такую ситуацию ненормальной. Нам важно, насколько эффективно расходуются деньги клуба. Поэтому Казионов повторно выставлен на драфт отказов.
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Российский нападающий минского «Динамо» Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов. Хоккеист уже выставлялся на драфт 27 ноября.
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