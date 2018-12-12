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Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление - Медведев

13.12.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление. Об этом заявил сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев во время посещения мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61534.php

Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление - Медведев

В Бресте сегодня проходит заседание Совета Министров Союзного государства с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева. Перед началом мероприятия представители белорусской и российской сторон возложили венки к Вечному огню в Брестской крепости, затем ознакомились с экспозицией "Музей войны - территория мира" и создаваемой панорамой в полубашне юго-восточной казармы "Летопись Брестской крепости", работы в которой ведутся за счет средств СГ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61534.php

Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление - Медведев

фото ТАСС

"Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление. Бессмертный подвиг героев-защитников крепости будет всегда в памяти благодарных потомков. Спасибо всем тем, кто помогает сохранить эту память", - написал Дмитрий Медведев в книге почетных посетителей музея. Председатель правительства России также отметил, важность создания новой экспозиции. "Очень удачное сочетание исторических аргументов, артефактов с современной визуализацией. Думаю, что всем должно быть интересно здесь", - сказал он.

На сохранение сооружений Брестской крепости из бюджета Союзного государства в 2018-2020 годах предусмотрено выделение более 319,2 млн российских рублей. Будут реализованы 16 мероприятий, связанных с ремонтом, реставрацией, консервацией и музеефикацией объектов мемориального комплекса. "Завершаются работы по музеефикации полубашни юго-восточной казармы, которые выполняются двумя сторонами. Концепция, архитектурное решение - белорусской стороны. Работы по созданию уникальных для Бреста трехмерных исторических панорам выполняет творческая мастерская Санкт-Петербурга. Экспозиция даст возможность сделать акцент не только на наиболее важных эпизодах истории Брестской крепости, но и приблизит посетителей к персоналиям", - считает заместитель директора по научной работе мемориального комплекса Лариса Бибик.

Работы на объекте будут завершены в конце декабря. В начале следующего года планируется открыть экспозицию для посетителей. "Полубашня уникальна тем, что она единственная из четырех уцелела со времен первозданной крепости. Хотели показать ее людям. Под экспозиционные площади отдано семь казематов первого и второго этажей, даже внутренний дворик представляет историческую экспозицию", - пояснила Лариса Бибик.

 
Теги: Брест
 
 
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Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление. Об этом заявил сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев во время...
 
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