Дом, в котором живет счастье

Именно такое впечатление создается, когда побываешь в Озерицко-Слободской детской школе искусств, которая в этом году отметила свое двадцатилетие.

Ученики и их родители, выпускники школы, педагогический коллектив и приглашенные гости собрались в минувшую пятницу на торжественное мероприятие по случаю значимого юбилея. Лучшие творческие номера учащихся и педагогов школы стали настоящим украшением мероприятия, посетив которое, словно побывал на хорошем музыкальном вечере.





А праздник поистине получился сказочным, ведь даже ведущие были в роли сказочных персонажей и вместе с артистами отправились в странствия в поисках счастья. И, как оказалось, найти его можно в «галактике искусств», которую иначе называют «счастливой галактикой». Вместе со зрителями ведущие путешествовали от ноты до ноты, где смогли увидеть творческие яркие номера.

С самого начала тон всему мероприятию задал Глеб Овчаров, чья декламация стихотворения «Включите, пожалуйста, снег» была выше всяких похвал, настолько артистичным и талантливым было выступление юного чтеца. Дальше своим исполнением присутствующих радовали участники хора младших и старших классов, ансамбль цимбалистов с композицией «Антошка», ансамбли гитаристов, вокалистов, баянистов, духовиков. Да, различные ансамбли – гордость школы.





С музыкальным поздравлением на сцене выступила также выпускница школы, а ныне одна из лучших учащихся колледжа искусств имени М.Ахремчика Полина Кавинская. Порадовал своим творческим выступлением дуэт пианистов Софии Стефанович и В.В.Алексеевой.

Историю становления школы рассказала ее первый директор Светлана Михайловна Шут:

– Казалось бы, двадцать лет – для юности это так мало. А вот для любого учреждения – это значительный этап становления. В Озерицкой Слободе несколько раз пытались открыть школу искусств, но получилось это только в 1998 году. До этого здесь работали различные кружки и студии. В начале учащихся было немного, всего 55 человек. И пять учителей по классам фортепиано, цимбалы, баян, также работал класс изобразительного искусства. Первый год мы занимались в общеобразовательной школе, потом выделили здание, где весь ремонт сделали своими руками, но это было за счастье. Постепенно школа расширялась: открылись духовой, скрипичный, хореографический классы. А сегодня в школе учится уже около двухсот учащихся, на счету которых немало творческих побед. Хочется сказать огромное спасибо всем учителям, которые работали в школе с момента ее становления и остаются верными ей по сей день. Сегодня в школе также работают ее выпускники, некоторые – даже приводят сюда своих детей. А это значит, что школа работает не зря.





Торжественными минутами праздника стало посвящение учеников первых классов в юные музыканты, художники и хореографы. К слову, в Озерицко-Слободской школе искусств есть класс хореографии – единственный в районе. Свои танцевальные способности на торжественном мероприятии продемонстрировали участники хореографического ансамбля «Люстэрка».

Поздравить учащихся и коллектив с праздником пришла заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро» Юлия Борисовна Игнатович, которая вручила директору школы Наталье Сергеевне Дьячук поздравительный адрес от члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Нины Викентьевны Железновой и ценный подарок.





В свою очередь Наталья Сергеевна Дьячук поблагодарила спонсоров, которые оказывают постоянную поддержку школе, в том числе и при проведении ремонта. Это директор ООО «Стройиндустрия» Светлана Васильевна Сечко, мама одного из учащихся Алеся Михайловна Лин.

Как и полагается, торжественное мероприятие закончилось на лирической ноте – выступлением ансамбля преподавателей, которые исполнили инструментальную композицию «Попурри на песни шестидесятых годов». К слову, в школе сегодня есть два ансамбля педагогов: инструментальный и вокальный. Вокальный ансамбль учителей был создан лишь в этом году. То, что у педагогического коллектива детской школы искусств есть огромный творческий потенциал, возможность профессионального роста и права выступать на сцене различного уровня, доказала и заместитель директора Светлана Владимировна Шилько, которая исполнила произведение на прекрасном белорусском инструменте – домре.

Много теплых слов звучало и в адрес нынешнего руководителя – Натальи Сергеевны Дьячук, благодаря заслугам которой рейтинг школы год от года растет. Как отметила Наталья Сергеевна, педагогический коллектив сегодня делает все возможное, чтобы в агрогородке музыка никогда не умолкала, чтобы здесь всегда были танцы, чтобы у юных художников никогда не иссякала творческая энергия.





– Музыка – лукавая работа, чтобы талантом стать – мало песни выучить по нотам, надо научиться колдовать, — так искренне считает директор и замечает: мы колдуем постоянно – и художники, и хореографы, и музыканты. И результаты налицо. В школе учатся талантливые ребята и работают не менее талантливые педагоги. Учителям, которые стояли у истоков становления школы, а это Эвелина Леоновна Самусейко, Светлана Ивановна Якимович, Тамара Владимировна Петрович, Инна Валентиновна Чмелева, Валентина Викторовна Алексеева, Людмила Георгиевна Васнецова, Светлана Михайловна Шут, Наталья Сергееевна Дьячук, за высокие достижения в обучении, воспитании, формировании творческой личности учащихся и в связи с юбилеем детской школы искусств вручила Почетные грамоты. А каждому, кто так или иначе, имеет отношение к детской школе искусств, пожелала, чтобы с музыкой никогда не заканчивалось счастье!

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.