«Молодежь: свобода и ответственность»

Под таким названием в г. Марьина Горка 7 декабря состоялись IV Борисовско-Слуцкие рождественские региональные образовательные чтения. Данное мероприятие проводится уже не первый год. Новшеством чтений нынешнего года стало то, что они прошли в межъепархиальном формате – для организации и проведения мероприятия объединились Борисовская и Слуцкая епархии Белорусской православной церкви.

Мероприятие организовано при поддержке Минского областного исполнительного комитета, Борисовской и Слуцкой епархий Белорусской православной церкви и Пуховичского райисполкома.

В чтениях приняли участие представители Минского областного исполнительного комитета, учреждений образования, культуры, здравоохранения, средств массовой информации, религиозных организаций, военнослужащие. Делегация Смолевичского района во главе с заместителем председателя райисполкома Игорем Ильичом Кузнецовым также приняла участия в духовно-просветительском мероприятии.

Всего в работе чтений приняли участие более 400 человек – представителей общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, социально-педагогических учреждений, учреждений здравоохранения, духовенства, военнослужащих из 15-ти регионов области, входящих в юрисдикцию Борисовской и Слуцкой епархий Белорусской православной церкви.





По доброй традиции, открытию чтений предшествовал молебен в храме святого благоверного князя Александра Невского.

Затем участники отправились в районный центр культуры, где ознакомились с выставками методической и духовной литературы, работами юных художников – победителей конкурса «Красота Божьего мира», мастер-классами и смогли познакомиться с коллегами во время чаепития.

– Рождественские чтения в Борисовской епархии проходят уже не первый год. И нам хотелось, чтобы это мероприятие развивалось. Так и возникла идея, чтобы две епархии – Борисовская и Слуцкая провели данное мероприятие совместно, – прокомментировал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. – Это прекрасная возможность поделиться опытом и найти лучшие методы, формы работы по различным направлениям: социальная, молодежная сфера, работа в школах и т.д. Хоть тема чтений звучит «Молодежь: свобода и ответственность», она актуальна и для взрослых. Каждому важно понять, как мы относимся к своей свободе, как ее используем и осознаем ли ответственность, которая сопряжена с этим. Нам важно не только рассуждать, но и делиться опытом и зафиксировать лучшие результаты встречи, чтобы потом широко использовать их на местах.

Открытие мероприятия началось с пленарного заседания. В чтениях приняли участие заместитель председателя Миноблисполкома Иван Станиславович Маркевич, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Татьяна Николаевна Хмель, начальник управления образования Миноблисполкома Татьяна Валентиновна Апранич, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, и.о. председателя Пуховичского районного исполнительного комитета Александр Георгиевич Ласевич, руководитель общественного объединения «Центр православного просвещения преподобной Евфросинии Полоцкой» Александр Васильевич Бройко, руководитель отдела образования и катехизации Борисовской епархии протоиерей Сергий Башкиров.

Участников мероприятия поприветствовали епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.





К собравшимся обратился и заместитель председателя Миноблисполкома Иван Станиславович Маркевич.

– Рождественские региональные образовательные чтения – всегда заметное и яркое мероприятие в жизни Минщины. Впервые чтения проводятся во взаимодействии двух епархий БПЦ, и это свидетельствует о востребованности в диалоге между государством, церковью и общественностью, – отметил заместитель председателя Миноблисполкома. – Считаю, что проведение подобных мероприятий отражает насущные потребности и проблемы во всех сферах и позволяет найти пути их решения. Молодежь нуждается в прочных духовных ориентирах, и важно привить молодым людям уважение к прошлому, вдохнуть в сердца идеи патриотизма и созидания.

От имени парламентариев участников мероприятия приветствовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Федорович Левшунов.

Затем свои доклады представили протоиерей Владимир Башкиров, заведующий кафедрой богословия Института теологии БГУ, доктор богословия. Тема его доклада – «Христианские писатели о воспитании детей». Затем по вопросу «Христианские ценности в мировоззрении современной молодежи: проблема веры и доверия к миру» выступила Марина Александровна Можейко, заведующий кафедрой философии и методологии гуманитарных наук БГУКИ, доктор философских наук. Также выступил Александр Александрович Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси, кандидат культурологи с докладом «Патэнцыял навукова-праектнай дзейнасці моладзі».

После пленарного заседания епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин вручил награды победителям и участникам епархиального детского творческого конкурса «Красота Божьего мира».





Церковь и СМИ

Во второй части чтения проходили в формате конференций. Работали секции по различным направлениям: «Церковь и молодежь», «Церковь и армия», «Церковь и СМИ», «Опыт сотрудничества с учреждениями здравоохранения», «Секция учреждений среднего, дополнительного образования детей и молодежи, социально-педагогических учреждений», «Секция семейного воспитания и дошкольных учреждений» и «Секция учреждений культуры».

Корреспонденты «КС» посетили секцию по направлению своей деятельности – «Церковь и СМИ».

Пресс-секретарь Слуцко-Солигорской епархии иерей Андрей Евшель рассказал об опыте сотрудничества со СМИ. Сейчас он настоятель храма в Любани, до этого служил в Клецке.

– В сегодняшнее непростое время, когда владение информацией становится стратегически важным пунктом в общественной, политической и духовной жизни современного общества, важную роль для церкви играет использование информационного пространства для проповеди, – отметил иерей Андрей Евшель.

Он поделился опытом сотрудничества с местными районными газетами и радиопередачами. Священник подчеркнул, что в этой работе необходима подготовка не только представителя церкви, но и самого журналиста.

Отец Андрей отметил, что в современное время слышать в эфире, видеть по телевизору представителя церкви стало нормальным явлением. Хотя еще в 90-х годах прошлого века, когда церковь только начинала свой путь возрождения, информационное поле для нее было чем-то сверхъестественным.





Священник отметил, что сегодня православная церковь заняла достойную нишу в информационном поле.

Опытом работы поделилась Елена Иосифовна Михаленко – белорусская писательница, главный редактор газеты «Воскресение», посвященной духовному просвещению.

Интересным, с множеством практических примеров и советов, было выступление администратора официального сайта Борисовской епархии Александра Павловича Климковича.

Клирик прихода храма иконы Божией Матери «Избавительница» города Жодино иерей Иоанн Тютюнников поделился опытом ведения приходских страниц в социальных сетях и призвал всех представителей церкви следовать этому примеру.

– Сегодня все мировые СМИ активно ведут аккаунты в социальны сетях, – акцентировал внимание отец Иоанн. – Это яркое свидетельство о том, что информация переходит в один источник. На данном этапе времени и церковь не может игнорировать эту тенденцию. Сегодня слова «молодежь» и «социальные сети» – это не синонимы, в Интернете находятся люди разного возраста.

Затем в ходе дискуссии между журналистами и священнослужителями обсуждались вопросы актуальности некоторых тем, компетентность и тактичность в их написании, примеры работы официальных сайтов БПЦ и РПЦ.





Благочинный Смолевичского церковного округа, пресс-секретарь Борисовской епархии иерей Иоанн Ясюкевич в завершение работы секции зафиксировал основные пункты, которые могут быть применимы для всех регионов.

– Необходимо расширить сферу сотрудничества региональных СМИ с благочиниями Борисовской и Слуцкой епархий в освещении православного видения в различных сферах; региональным СМИ нужно раскрыть тему истории местных храмов, современной жизни приходов, их работы с детьми и молодежью и по возможности в каждом издании оформить постоянную рубрику для освещения духовно-нравственных тем; важное место занимает и апробация новых форматов в подаче информации; следует задействовать социальные сети, – подытожил отец Иоанн.

Заключительным аккордом чтений стало подведение итогов по работе каждой из секций. Новые идеи, вдохновение, опыт и положительные эмоции получил каждый из участников рождественских региональных образовательных чтений.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.