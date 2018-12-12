Подведены итоги открытого конкурса для журналистов и СМИ на тему лучшего освещения гуманитарной деятельности Красного Креста в Беларуси и мире. Конкурс проходил с мая по сентябрь 2018 года в Беларуси и был посвящен 70-й годовщине принятия Женевских Конвенций 1949 года.

Организаторами Конкурса выступили Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) и Министерство информации Республики Беларусь при поддержке Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете Министров Республики Беларусь.

В категории «Красный Крест в Беларуси и мире» среди региональных печатных СМИ» совет выделил три лидирующих места, а также отметил материалы еще одного конкурсанта. Отбор происходил по количеству опубликованных статей и наиболее полному раскрытию темы конкурса. Государственное учреждение «Редакция газеты «Край смалявіцкі» и Программа радиовещания «Смалявічы» вошло в число победителей конкурса. Победу редакции газеты принесли статьи Натальи Тышковской.

Церемония торжественного награждения победителей состоится в рамках конференции, посвященной 70-й годовщине принятия Женевских Конвенций, в 2019 году.

По итогам конкурса будет подготовлена памятная книга, посвященная 70-й годовщине подписания Республикой Беларусь Женевских Конвенций 1949 года.

Корр. «КС».