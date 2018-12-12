Первый вздох, первый крик новорожденного малыша рада слышать не только мама, но и люди в белых халатах, помогающие маленькому человечку прийти в большой мир. Врач акушер-гинеколог УЗ «Смолевичская «ЦРБ» с 22-летним стажем Валентина Викторовна Дорошевич, которая за свою трудовую деятельность помогла появиться на свет около тысячи младенцам, до сих пор считает рождение ребенка чудом, а миссию врачей — всего лишь посредничеством для его свершения…

— В этом году в стенах Смолевичского роддома на свет появились 256 малышей, — с улыбкой рассказывает врач. — По статистике — больше мальчиков. Мы принимаем и рожениц из Червенского района, где нет своего роддома. Очень жаль, что по сравнению с предыдущими годами снизилось количество рождений в районе. Очень хотелось бы, чтобы малышей рождалось больше, а у всех женщин, которые мечтают о малыше, это желание сбылось, ведь материнство — это большая радость!

Как признается Валентина Викторовна, в профессию она пришла осознанно: еще когда поступала в Минский мединститут, твердо решила, что будет именно акушером-гинекологом. Огромное влияние на выбор профессии оказал отец, который хоть и не был медиком, но любовь к живому, к природе, человеку и желание помогать привил и своим детям.

К слову, не все будущие мамы знают, в чем разница между врачом акушером-гинекологом и акушеркой. Некоторые женщины считают, что в родах все зависит от доктора, другие – что от профессионализма акушерки. На самом деле в родах важна работа каждого специалиста. В родах врач акушер-гинеколог контролирует весь процесс и только он принимает решение, что и как дальше делать, оценивает ситуацию. Акушерка контролирует процесс рождения ребенка и первая «встречает» его.

— Переход человека от внутриутробного развития во внешний мир, путь, который он преодолевает, тот момент, когда его уже держит на руках медработник — это настоящее чудо, и оно не перестает нас радовать, удивлять и восхищать, — признается Валентина Викторовна. — Материнство для женщины всегда стоит на первом месте, даже при том, что она может озвучивать другие свои приоритеты. В итоге жизнь расставляет все на свои места.

И о профессии, и о материнстве Валентина Викторовна говорит с большой теплотой и любовью. Ведь она — не только опытный врач, но и многодетная мама, давшая жизнь двум дочерям, Веронике и Марии, и сыну Артему. Валентина Викторовна признается, что примером того, что много детей в семье — большое благо и счастье, послужил пример ее мамы, которая вместе с отцом воспитала четверых детей.

Быть мамой – это большая радость! И пусть каждая мама воспитывает и заботится о ребенке по-своему, пусть у каждого материнства свои психология и точка зрения — всех мам объединяет одно: любовь к детям. А ведь она делает наш мир чище, теплее и крепче…

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото : врач акушер-гинеколог Валентина Викторовна Дорошевич с новорожденным жителем района.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.