"Будем уходить с российского рынка". Лукашенко ответил Кремлю

Об этом Лукашенко заявил 13 декабря на встрече с главой Республики Карелия Российской Федерации Артуром Парфенчиковым.













"Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость, понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать", - сказал Лукашенко.





"Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию", - заявил Лукашенко.





Он привел пример, что Китай отказался от сои из США, в связи с чем есть возможность для расширения экспортных поставок из России.





"Россия весь свой экспорт может обеспечить за счет Китая. И по приличным ценам. Как раз с президентом (Путиным - прим. БП) обсуждали эту тему. Давайте тогда мы займемся каким-нибудь другим продуктом для себя и для России. То есть разумно надо подойти и сбалансировать все эти потоки, - цитирует главу Беларуси его пресс-служба. - Мы это балансировали, договоры заключали, но не всегда соблюдали. Думаю, это вопрос переговоров, и мы уладим эти отношения".





Лукашенко наряду с этим обратил внимание, что раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки. "Это аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других", - считает Лукашенко.





В этом плане Беларусь стремится сбалансировать свой экспорт, чтобы поставлять примерно по трети объемов на российский рынок, в Евросоюз, другие страны. "Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки", - заявил Лукашенко.





Напомним, в последние месяцы между Москвой и Минском обострились экономические проблемы. В первую очередь, речь идет в вводимом Россией с 2019 года так называемом налоговом маневре, от которого, по оценке белорусской стороны, наша страна в перспективе недополучит в бюджет 8-12 миллиардов долларов.





Кроме того, Минск настаивает на снижении цен за поставляемый в страну российский газ и создание равных условий для всех субъектов хозяйствования.





Эти болезненные вопросы Лукашенко поставил перед Владимиром Путиным во время саммита лидеров Евразийского экономического союза 6 декабря в Санкт-Петербурге. На что получил ответ от Путина, что цены на энергоносители напрямую зависят от степени интеграции двух стран.





Таким образом, как отмечают эксперты, президент России дал понять,что равные условия хозяйствования могут быть только в том случае, если Беларусь станет субъектом Российской Федерации.





Эта позиция подтвердилась уже через несколько дней, когда в Москву для проведения очередного раунда нефтегазовых переговоров приехала белорусская делегация.





Как сообщило агентство "Интерфакс", со ссылкой на свои источники в Кремле, вице-премьер Дмитрий Козак не стал обсуждать вопрос о компенсации потерь от налогового маневра и предоставлении скидки на газ "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках "союзного государства"".





В Минске уже предупредили своих восточных партнеров, что действия Москвы противоречит соглашениям о создании Евразийского экономического союза.





"Все эти договоренности будут дезавуированы. Если одна сторона считает возможным только свои интересы отстаивать, а другие должны согласиться, ну, наверное, такого не будет. Вернее, вернемся к вопросу о целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе", – заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" заместитель министра финансов Андрей Белковец.





Экономист Ярослав Романчук полагает, что если Лукашенко не удастся договориться с Кремлем по нефтегазовому спору, то в самом плохом сценарии развития событий Беларусь в 2019-2020 годах может "получить удар силой до 10% своего ВВП".





"Нам грозит, как минимум, 50-процентная девальвация BYN-рубля, удорожание энергоресурсов, коммуналки, а также резкое ухудшение финансового положения сотен госпредприятий. Можно забыть про зарплату в $ 500 в 2019-2020 гг.", - отмечает Романчук.





Впрочем, политолог Валерий Карбалевич полагает, что драматизировать ситуацию не надо:





"Позиция: равные цены только в едином государстве – не новая, она высказывалась и ранее российскими официальными лицами. Кроме того, подписано соглашение, что с 2025 года создается единый рынок энергоресурсов, что в переводе на человеческий язык означает, что цены на нефть и газ должны быть одинаковые на всем пространстве Евразийского союза, не считая только транспортные расходы".



