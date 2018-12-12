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Очень мутная история. Что с главным динамовским приобретением - финном Пулккиненом?

13.12.2018 15:41 — Разное | Партизан  
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Подписанию Пулккинена в межсезонье все радовались. Сейчас с динамовским финном творится что-то странное.

Не так уж часто клубу калибра минского «Динамо» удается заполучить игрока с именем да еще в расцвете сил. Теему Пулккинен 26. Еще недавно он считался большим финским талантом. Парень уверенно дебютировал за «Йокерит», набрав 54 очка в 55 матчах. Потом уехал за океан и был выбран на драфте. 



Да, карьера в НХЛ не очень сложилась, зато в АХЛ форвард разрывал всех: и лучшим снайпером становился, и Кубок Колдера выигрывал. Его подписание с Минском умилило даже известного брюзгу Алексея Шевченко. «Самое крутое приобретение в это межсезонье» – так российский блогер и журналист отреагировал на переход.

Болельщики, понятное дело, были в восторге. Плей-офф виделся чем-то самим собой разумеющимся. Финна тоже поначалу все устраивало на новом месте. «Мне нравится наш ростер», – говорил он сразу после подписания контракта. А вскоре игрок абсолютно точно вербализировал настроение публики: «Давайте выйдем в плей-офф в этом сезоне».

Давайте не получилось. «Динамо» всех ужасало в предсезонке, и старт чемпионата был ничем не лучше. Апофеозом стали 11 поражений подряд в конце сентября и октябре. Да, за весь октябрь «зубры» вообще ни разу не победили.

Хоть «Динамо» и выглядело отвратительно, финский легионер на общем фоне выделялся в лучшую сторону: более-менее регулярно набирал очки и не опускался глубоко в минус. Он казался человеком, который может потащить за собой команду. Однако в один прекрасный момент команда просто осталась без него. Почему? Загадка. Пока это самая мутная история провального динамовского сезона.

6 ноября «Динамо» гостило в Сочи. Только-только была прервана серия неудач, которые казались нескончаемыми. Близилась пауза на матчи сборной. «Зубры» постарались и победили 2:1. Вообще, героем той встречи стал шведский кипер Йонас Энрот, не раз спасавший партнеров, однако победная шайба на счету Пулккинена. Гол получился курьезным, зато в стиле Овечкина.


Это пока последняя шайба Теему за «Динамо». И пока его последний матч. И уж точно это был последний матч для Горди Дуайера, который по возвращении из Сочи был отправлен в отставку.

Сменивший канадца Андрей Сидоренко говорит о топовом форварде чаще, чем кто бы то ни было, но с ним до сих пор толком и не поработал. Когда сборная отыграла, и «Динамо» возобновило регулярку, выяснилось, что в Сочи Пулккинен получил травму спины, хотя в том поединке он играл до самого конца и выходил в заключительных сменах. 12 ноября легионер появился на раскатке перед дебютным для Сидоренко матчем с «Трактором», вот тогда и стало известно, что у Теему болит. Болит до сих пор.

Теему пропустил уже 12 матчей, девять из них «зубры» проиграли. Он до сих пор не в строю, хотя в список травмированных клуб хоккеиста не помещает (во всяком случае, в настоящий момент Пулккинена там нет).

У Сидоренко едва ли не после каждой игры спрашивают, когда вернется Пулккинен, но ничего конкретного тренер сказать не может – и не потому, что утаивает. «У человека болит… Ждем его, ждем». «Что врачи говорят? Не знаю. Иначе я бы сказал, что говорят». «Я вот бороду отпускаю. Буду как старик Хоттабыч: дерну – и побежим, может». Это все про финского нападающего.

А ведь месяц назад, 16 ноября, прозвучал оптимистичный прогноз от представителя клуба. Мол, у Китарова с повреждением все серьезно, а Пулккинен вот-вот должен вернуться. Финн даже попал в ростер команды на дальневосточный выезд. Перед игрой с «Адмиралом» официальный сайт сообщал, что игрок может выйти на лед, но радость оказалась преждевременной. Китаров, если что, уже вернулся и провел четыре матча.

В конце ноября «Динамо» принимало «Йокерит», а Пулкки гостил на «Динамо-шоу». Он говорил, что чувствует себя лучше, и собирался сыграть через два матча. С тех пор прошло четыре встречи – и этот прогноз оказался ложным.


На фоне затянувшегося простоя начались разговоры о том, что Пулккинен покинет команду. Обмен финна – это еще одна вещь, о которой Сидоренко регулярно спрашивают на пресс-конференциях. В начале декабря хоккеист, даже не играя, был главным ньюсмейкером в стане «зубров». «Чемпионат» утверждал, что Теему уходит в московское «Динамо». Начальник клубного управления маркетинга и связей с общественностью Роман Стронгин эту информацию жестко опроверг:

– Реально с Пулккиненом того, о чем писал «Чемпионат», не происходит. Действительно, было предложение из московского «Динамо» по поводу обмена Теему. Клуб ответил отказом на это. Пулккинен не будет обменян в московское «Динамо», равно как и в любой другой клуб. Мы не рассматриваем в принципе такую возможность, это принципиальная позиция клуба.

На следующей день «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе к хоккеисту со стороны СКА и «Куньлуня». Вообще, удивляет факт такого внимания со стороны крепких клубов к игроку, испытывающего проблемы со здоровьем – конечно, если они не знают о том, что эти проблемы надуманные.

Очень долго позиция минчан была непреклонной: такая корова нужна самим. Сидоренко хоть и сетовал на отсутствие игрока, но каждый раз подчеркивал, что по-прежнему рассчитывает на Пулккинена. Последние клубные выступления уже не столь категоричны. «Прорабатываем разные варианты. Нам нет смысла просто так отдавать Пулккинена», – сказал недавно главный тренер. Из его слов можно сделать вывод, что нападающего отдать все же могут, но при определенных условиях.


Гендиректор «зубров» Дмитрий Басков вообще выглядит растерянным: «Мы сами не понимаем, что происходит. Пытаемся разобраться в этом вопросе. Когда у нас будет какое-то понимание, то обязательно прокомментируем».

Пока же «зубры» обходятся без своей главной ударной силы. Пускай Пулккинен давно лечится, он по-прежнему остается вторым бомбардиром команды с 16 очками в 25 матчах. При этом «Динамо» в нападении смотрится откровенно слабо. В пяти из последних восьми поединков минчане забросили только по одной шайбе, а еще в одном – ни одной.

«Мы бережем его для финиша», – еще одна цитата Сидоренко об игроке. В такой запутанной ситуации главному тренеру только и остается, что шутить…

 
 
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Подписанию Пулккинена в межсезонье все радовались. Сейчас с динамовским финном творится что-то странное.
 
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