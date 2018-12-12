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Забавных снеговичков изготавливает к Новому году жительница Гродно

13.12.2018 16:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Забавных снеговичков изготавливает к Новому году жительница Гродно
Сергей Шершеневич / АиФ

Альбина Владимировна изобразительным искусством занималась с детства. И пусть профессией оно не стало, в жизни пригодилось. Своими рисунками, поделками, дизайнерскими решениями она всегда радовала и радует окружающих. Не оставляет увлечения и на пенсии. Причем если за что-то берется, то полагается исключительно на себя – на свои креативные идеи и золотые руки. В созидательном процессе к помощи Интернета вообще не прибегает.

Забавных снеговичков изготавливает к Новому году жительница Гродно Почему на Новый Год принято наряжать елку?

К приближающемуся Новому Году она решила изготовить веселых снеговичков. Причем такие поделки, которые будет приятно видеть как на праздничном столе, так и на елке или под елкой. Для работы традиционно использовала подручные материалы.

Основа – подкладочный синтепон. Распушила иголкой волокна этого синтетического утеплителя, скатала из них два шарика и сшила обычной ниткой. Решив, что снеговичок будет девочкой-модницей, сплела из коричневой шерстяной нити косички. Пришила их к голове и украсила бантиками из отделочной тесьмы.

Затем настал черед шляпки для красавицы. В дело пошел лоскуток красного драпа от пальто. Смазанный клеем головной убор был плотно посажен на голову и опоясан кожаной ленточкой. Попутно мастерица приклеила на область груди полимерные снежинки в качестве импровизированных пуговиц.

Забавных снеговичков изготавливает к Новому году жительница Гродно
Фото: АиФ/ Сергей Шершеневич

Рукавицы сказочного персонажа - опять же из драпа. Но они не приклеены, а посажены на проволоку, проходящую через все тело. Благодаря этому позволяют трансформировать «лапу», придавая любую форму. К примеру, для обхвата елочки.

Ботинки снеговика - из вспененного полипропилена, часто используемого как утеплитель под ламинат. Как и подобает модной обуви, ранты отделаны красной самоклеящейся пленкой для декоративных работ. Аналогичным образом «подбита» подошва. Ну и, естественно, ботинки с яркими алыми шнурками. К телу они для надежности присоединены проволочными скобами и посажены на клей.

Забавных снеговичков изготавливает к Новому году жительница Гродно 5 новогодних традиций, от которых лучше отказаться

После того как четко вырисовался контур лица снеговичка, Альбина Владимировна взялась за его очертания. Глаза появились благодаря двум приклеенным черным пайеткам. Рот расплылся в улыбке за счет объемной черной нитки с бисеринками в уголках. Нос-морковку скатала и сваляла из все той же драповой ткани. Образ снежной девицы дополнил пышный шарфик из бордовой отделочной тесьмы.

На вторую варежку снеговичка Альбина Владимировна планировала повесить специально сшитую кожаную сумочку. Однако затем решила сымпровизировать. Учитывая, что сказочные снеговики несут благие вести, вручила ему «свою газету» – «Аргументы и факты».

Рукодельница заверяет, что скоро компанию снеговичку-«девочке» составят ее подружки, а также снеговички-«мальчишки». Причем образ каждого будет выдержан в аналогичном стиле, но при этом неповторим. Готовые игрушки обретут свои места в домах родных, близких и друзей мастерицы. Станут символом ее бесконечного внимания, заботы и любви. Делать подобные подарки она рекомендует каждому.

Сергей Шершеневич, фото автора

 
 
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Самый душевный подарок - тот, что изготовлен своими руками. Забавных снеговичков изготавливает к Новому Году гродненка Альбина Крекшинская.
 
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