Сэкономить на коммуналке. Кто из белорусов и какие скидки могут получить на оплату ЖКУ

В Беларуси полное начисление платы за ЖКУ происходит по экономически обоснованному тарифу. В некоторых случаях стоимость может снижаться — например, для инвалидов войны, неработающих пенсионеров или многодетных семей. О возможностях, которые позволяют платить за ЖКУ меньше, рассказывает портал коммунальной грамотности.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Способ № 1 — субсидированный тариф

Помимо экономически обоснованного тарифа существует субсидируемый тариф — своеобразная помощь государства гражданам в оплате жилищно-коммунальных услуг.

— Применяются субсидируемые тарифы в отношении только одного жилого помещения, в котором зарегистрированы собственник и члены его семьи, и только в пределах установленных норм.

К примеру, в Минске это 140 литров воды на человека в сутки.

При расчете будут примененяться экономически обоснованные тарифы, если в квартире никто не зарегистрирован или она сдается внаем для краткосрочного проживания, а также в случаях, когда в жилом помещении числится ЧУП.

Способ № 2 — безналичные субсидии

Еще одна форма государственной поддержки в Беларуси — безналичные жилищные субсидии, которые предоставляются для частичной оплаты ЖКУ.

— Здесь государство не выделяет отдельные категории граждан, за субсидией может обратиться любой гражданин. Одно важное условие — ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 20% среднемесячного совокупного дохода гражданина (семьи) для проживающих в городе и 15% для проживающих в сельской местности.

Рассчитывается размер субсидии так: из суммы, которую семья платит за ЖКУ, вычитается сумма, составляющая 20% (или 15%) от среднемесячного дохода семьи.

В оформлении БЖС откажут, если владелец жилья или кто-либо из проживающих с ним членов семьи имеет в собственности несколько жилых помещений (исключение — многодетные семьи), сдает жилье по договору найма или владеет квартирой, в которой зарегистрировано частное унитарное предприятие. Это правило действует даже в том случае, если совокупный доход мал и позволяет претендовать на субсидию.

Что касается граждан, включенных в списки трудоспособных, но не занятых в экономике, им с 1 января 2019 года субсидии предоставляться не будут . Между тем, за членами их семьи подобное право сохраняется.

Кто платит только по субсидируемым тарифам? Например, за техобслуживание по субсидируемому тарифу независимо от размера общей площади квартиры будут платить неработающие пенсионеры, инвалиды I и II группы, проживающие без трудоспособных членов семьи, несовершеннолетние дети, над которыми установлена опека, опекуны или попечители, граждане на время прохождения ими военной службы или сборов, студенты, аспиранты, граждане, выехавшие в сельскую местность для работы в сельском хозяйстве и социальной сфере села, граждане, проживающие в арендном жилье, предоставленном время работыграждане, уехавшие на работу по трудовому договору в районы, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и временно проживающими (зарегистрированными по месту пребывания) на данной территории. Плата за услуги водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения будет начисляться по льготным тарифам без учета количества потребления для многодетных семей, домов семейного типа, семей, воспитывающих детей, в которых родители (родитель в неполной семье) являются инвалидами I или II группы, а также в которых один из родителей является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством; неполных семей, воспитывающих ребенка-инвалида; полных семей, воспитывающих ребенка-инвалида с III или IV степенью утраты здоровья Кроме того, субсидируемый тариф за электричество независимо от его расхода будет применяться для граждан, проживающих в общежитиях; в домах, где установлены водонагревателе для отопления и (или) горячего водоснабжения с суммарной мощностью больше 5 кВт; если потребители платят за электричество по тарифам, дифференцированным по времени. Кто может платить меньше за газ и свет? Неработающие пенсионеры, инвалиды III группы (работающие и неработающие), а также все, кто имеет право на льготы по оплате за ЖКУ в соответствии с Законом «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», за газ и свет могут платить по субсидируемым тарифам в отношении двух жилых помещений. Например, в городе — по месту обязательной регистрации и доме за городом — по месту пребывания.

Способ № 3 — скидки получают граждане, которые относятся к безусловным льготникам

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это прописано в законе «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

Герои Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда — участники Великой Отечественной войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы полностью освобождены от платы за техническое облуживание и пользование жилым помещением, воду, канализацию, газ, электричество, отопление (в том числе за топливо для отопления), лифт, вывоз мусора. 50-процентная скидка за техническое обслуживание, пользование жилым помещением, воду, канализацию, газ, электричество, отопление, лифт, вывоз мусора распространяется на участников и инвалидов ВОВ, подпольщиков и граждан, работавшие в тылу, Героев Социалистического Труда, не являющихся участниками войны, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, неработающих пенсионеров из числа военнослужащих и силовых структур, подразделений по чрезвычайным ситуациям, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также родителей граждан данной категории, погибших при исполнении воинского или служебного долга. Подобную скидку будут также иметь граждане со статусом «чернобыльца» и инвалиды I и II группы, но при условии, что они не имеют трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживают одни либо только с такими же инвалидами или неработающими пенсионерами.

Инвалиды войны I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни или совместно с супругой (супругом) не платят за техническое облуживание и пользование жилым помещением.

Для получения льгот необходимо обратиться по месту жительства или месту пребывания в организацию ЖКХ (в газоснабжающую организацию — по газу, в электросети — по электроэнергии). Необходимые документы: заявление (заполняется на месте), паспорт и документ, подтверждающий право на льготу.

Способ № 4 — установить прибор индивидуального учета тепла

С начала нынешнего отопительного сезона есть возможность сэкономить на отоплении в размере 5 или 10%.

— Десятипроцентная скидка с тарифов на тепловую энергию будет предоставляться тем плательщикам ЖКУ, кто установит за свои деньги прибор индивидуального учета тепла. При этом должно быть согласие 75% собственников квартир дома и наличие договора с расчетно-сервисной организацией. Скидка предоставляется на три года. При горизонтальной разводке системы отопления в доме нужно установить только индивидуальный прибор отопления, в этом случае согласие других собственников квартир в доме не требуется, счетчик тепла можно установить в отдельно взятой квартире.

Пятипроцентную скидку за отопление получат те, кто начнет платить за тепло по показаниям теплового счетчика в квартирах домов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2018 года. Важно, чтобы приборы индивидуального учета были установлены, но расчеты по ним ранее не производились. Скидка также предоставляется на три года.

Способ № 5 — скидка для тех, кто уехал в отпуск или на работу в другой город

За четыре коммунальные услуги — обращение с отходами, водоснабжение, канализацию и газоснабжение (при отсутствии счетчика на воду и газ) — можно не платить, если уезжаешь в отпуск или по другим делам более чем на 10 дней. Здесь важно предварительно поставить в известность организацию, которая начисляет плату за ЖКУ, и иметь определенные основания для отсутствия по месту жительства.

Для перерасчета платы за коммунальные услуги необходимо не позднее семи календарных дней со дня возвращения в организацию ЖКХ предоставить заявление и документ, подтверждающий отсутствие по основному месту жительства.

Способ № 5 — скидка на оплату лифта и вывоз отходов

Плата за лифт не начисляется тем, кто не может им пользоваться по состоянию здоровья. Также от уплаты освобождаются люди, чьи квартиры находятся на первом этаже (кроме случаев, когда первая остановочная площадка лифта находится в подвале) и на втором этаже (если лифт останавливается между первым и вторым этажами, в лифте заблокирована кнопка вызова на второй этаж, если первая остановочная площадка расположена на нулевом (цокольном этаже) и лифт останавливается между вторым и третьим этажами).

От платы за электричество, используемое на освещение подъезда и работу лифта, также освобождаются дети до семи лет.

Владельцы загородных одноквартирных или блокированных жилых домов, где никто не зарегистрирован, могут не платить за вывоз твердых коммунальных отходов шесть месяцев в году. Для того, чтобы приостановить оплату услуги за вывоз мусора, нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО.

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