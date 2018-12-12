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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению экс-начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома

13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению экс-начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома

Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный Суд для определения подсудности два уголовных дела по обвинению:

бывших заместителя Министра здравоохранения Лосицкого И.Г. по ч.3 ст.430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Республики Беларусь и главного врача УЗ «12 городская клиническая стоматологическая поликлиника г.Минска» Кравчёнка В.Л. по ч.ч.2 и 3 ст.430 (получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь;

бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Стрижака А.А. по ч.2 ст.430 (получение взятки повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

После изучения материалов дел Генпрокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласилась с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых.

Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.

Примененные на стадии предварительного расследования меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лосицкого И.Г. и Стрижака А.А. и домашнего ареста в отношении Кравчёнка В.Л. оставлены без изменения.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный Суд для определения подсудности два уголовных дела по обвинению: бывших...
 
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