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Саксофонист «Ляписа Трубецкого» отсидел в тюрьме 17 лет, а теперь выпустил первый клип

13.12.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
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Около 30-ти лет назад Сiроп (Алексей Загорин) вместе с Сергеем Михалком основал в Минске группу «Ляпис Трубецкой». Он играл в ней на саксофоне первые пару лет (еще до того, как группа стала популярна, и даже до того, как выпустила первый альбом). Потом Загорин связался с наркотиками, воровал, подделывал документы, хранил оружие и не раз попадал в тюрьму. Выйдя на свободу, он завязал с пагубной привычкой и выпустил первый клип - как рэпер. Об этом пишет meduza.


За последние 20 лет Сiроп получил десять тюремных сроков и провел за решеткой 17 лет. Выйдя на свободу, он завязал с наркотиками и занялся хип-хопом. Вчера он выпустил свой первый клип на песню «Хватит». Его снял Алексей Терехов, который снимал «Ляписам» «Капитал».

Алексей Сiроп вспоминает:

— Я, Михалок, Паша Булатников — мы вместе учились в минском Культпросветучилище. Мы быстро стали друзьями, и Сережа предложил создать группу. Репетировали в школьном туалете — я еще, помню, саксофон шарфом затыкал, чтобы он несильно там орал. Так все и началось. Песни обычно приносил Сергей, а мы уже работали все вместе над музыкальным оформлением. Какие-то идейки я подкидывал, но какие — уже и не припомню: юность была очень бурной.


Фото: Алена Ходор, «Медуза»

— Мы собрались в 1989-м, несколько лет поиграли, потом у меня был перерыв на армию. Вернулся в 1994-м, еще год-полтора поиграл — ну и все. Я элементарно заторчал. В армии все было очень весело, динамично, непонятно — в общем, я сунул свой нос туда, куда не стоило. Уволившись из вооруженных сил, я уже знал, что такое наркотики и где их доставать. И начал потихоньку отклоняться от группы. И в итоге совсем отклонился. Обижался на всех сильно, конечно, — как же, вы мной не занимаетесь. А они меня реально тянули за уши, просто в тот момент со мной ничего невозможно было сделать.

Потом в жизни Алексея была тюрьма, с 2010 года он выступал со своими песнями на зоне. Когда Загорин освободился, стал писать то, что все называют рэпом. Он признается: в тот момент ему очень помог Сергей Михалок.

— Мы с ним созванивались несколько раз — он и материально помогал, и дал мне кучу хороших советов. Спасибо ему за это. Он сказал: «Сироп, если ты уверен в чем-то, делай и не смотри ни на кого, потому что нет никаких правил абсолютно. Делай то, что считаешь нужным, и все у тебя получится. Просто нужно отдаваться всему». Вроде бы это лежит на поверхности. Но когда он это сказал, я подумал: да, так и есть. Нельзя половину себя отдавать куда-то, а половину еще куда-то. Нужно отдаваться полностью. Сейчас у меня появилась цель. Я хочу реализовать весь этот багаж, который я припер с собой из зон. У меня куча песен, у меня много интересных мыслей. Я хочу заняться собой, своими любимыми людьми, своей семьей. Я понял, что очень много времени потратил зря.

Сiроп даст концерт в Минске 27 декабря

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***

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 30-ти лет назад Сiроп (Алексей Загорин) вместе с Сергеем Михалком основал в Минске группу «Ляпис Трубецкой». Он играл в ней на саксофоне, а потом попал в тюрьму.
 
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