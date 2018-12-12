В Карелии будут собирать белорусскую лесную технику

Белорусскую лесозаготовительную технику будут собирать в Карелии. Соответствующее соглашение подписали в Минске, передает «МИР 24».



В Петрозаводске планируют выпускать как минимум тысячу машин в год. Новое предприятие позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков. Также стороны обсудили создание сервисного центра по обслуживанию техники и ремонту тракторов.



«Будет локализация, будут новые рабочие места. Будем работать в одной системе. Соответственно, и тракторный завод надо сюда в одну составляющую. И форвардеры вывозить, и другая техника уже на этом заводе отрабатывается», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

Добавим, товарооборот между республиками в последнее время растет. И за девять месяцев этого года составил 20 млн долларов. Однако стороны считают, что потенциал намного больше и за два года цифру можно увеличить в разы. Главным образом надо развивать сотрудничество в агропромышленной области и сфере переработки древесины.