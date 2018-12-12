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В Карелии будут собирать белорусскую лесную технику
13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусскую лесозаготовительную технику будут собирать в Карелии. Соответствующее соглашение подписали в Минске, передает «МИР 24».
Добавим, товарооборот между республиками в последнее время растет. И за девять месяцев этого года составил 20 млн долларов. Однако стороны считают, что потенциал намного больше и за два года цифру можно увеличить в разы. Главным образом надо развивать сотрудничество в агропромышленной области и сфере переработки древесины.
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