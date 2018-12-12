Без осадков и до 9 градусов мороза. Погода в Горках на выходные







В ближайшие дни погоду в Горках и окрестностях будет определять малоактивный атмосферный фронт. Атмосферное давление будет расти.





Завтра, 14 декабря, будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем составит около 4 градусов мороза.

15 декабря, в субботу, прогнозируется сплошная облачность, дымка. Ветер северо-восточный, ночью -4 -8°С, днем -3 -5°С.

В воскресенье, 16 декабря, синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет около -7°С, а к вечеру опустится до -9°С.

В начале следующей недели наступит похолодание. Уже в понедельник столбик термометра опустится до -14°С.