Более 40 тыс. петард и фейерверков изъяли в магазине в Жлобине

В Жлобине сотрудники РОВД и районного подразделения МЧС установили нарушение условий хранения и реализации петард и фейерверков в одном из магазинов - в торговой точке не соблюдались правила пожарной безопасности. "Изъято из реализации более 40 тыс. единиц взрывоопасных изделий на сумму свыше Br7 тыс. Начат административный процесс по ст.23.56 КоАП "Нарушение законодательства о пожарной безопасности", - пояснил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич. Всего же в Гомельской области с начала декабря милицией установлено шесть фактов незаконного хранения либо реализации пиротехнических изделий.

В Речице сотрудники ОБЭП вместе с участковым инспектором милиции в торговом павильоне изъяли из оборота свыше 2,4 тыс. петард и салютных батарей. Продавцы не смогли предоставить соответствующие документы, не было протокола испытаний на имеющуюся пиротехнику. В торговом павильоне предпринимателя в Светлогорске рейдовая группа РОВД обнаружила 550 петард. Владелец не предоставил на приобретенную продукцию товарно-транспортные накладные. По данному факту проводится проверка. До выяснения всех обстоятельств пиротехника изъята и передана на ответственное хранение.

Заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев подчеркнул, что рейдовые мероприятия будут проводиться ежедневно во всех районах области и Гомеле. Помимо контроля за торговыми объектами, занимающимися реализацией взрывоопасных изделий, особое внимание будет уделено и стихийным точкам продаж.

По материалам БелТА.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

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