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От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька»
13.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты
Звезды ТВ и сцены встретились на записи праздничных новогодних программ канала «Россия 1» — «Новогоднего парада звезд» и «Голубого огонька». Чести вести музыкально-юмористический «Парад звезд» в этом году удостоились Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев и Наталия Медведева. А в самих развлекательных номерах приняли участие Нонна Гришаева, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Игорь Верник, Полина Гагарина, Стас Пьеха, Анастасия Стоцкая и многие другие.
Самым сложным с технической точки зрения оказалось выступление Филиппа Киркорова, для которого организаторам пришлось заказывать специальный лифт-подъемник весом более 500 килограмм.
Ведущими же «Голубого огонька» в этом году стали Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Андрей Малахов и Анна Ковальчук. Свои праздничные номера показали Ольга Бузова и Евгений Петросян, Елена Степаненко, Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Вера Брежнева, Стас Михайлов, Светлана Лобода, Леонид Агутин, Анжелика Варум и многие другие. Большой номер в этом году посвятили памяти Иосифа Кобзона, исполнив одну из самых популярных песен артиста «Надежда».
Показ праздничных программ состоится в новогоднюю ночь на канале «Россия 1».
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В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты Звезды ТВ и сцены встретились...
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