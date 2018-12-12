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Претендент на «Оскар»: белорусский фильм «Хрусталь» признан лучшим русскоязычным
13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В России вышел в прокат
Действие происходит в 90-е, которые и в Беларуси считают «лихими». Молодая девушка Веля мечтает переехать в Америку, но вместо этого оказывается в глухой деревне. Героиня пытается наладить жизнь, но еще больше запутывается в череде неудач.
Автор и режиссер фильма Дарья Жук уверена, что фильм будет близок не только белорусам, но и всем, кто живет на территории постсоветского пространства.
«Хрусталь» – фильм, который сделали женщины. Режиссер, автор сценария и даже оператор-постановщик – представительницы прекрасного пола. А главную роль в фильме сыграла россиянка Алина Насибуллина.
Чтобы выдвинуть «Хрусталь» на «Оскар» от Беларуси, в Минске впервые за 20 лет создали Оскаровский комитет.
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Чтобы выдвинуть «Хрусталь» на «Оскар» от Беларуси, в Минске впервые за 20 лет создали Оскаровский комитет.
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