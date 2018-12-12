ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Претендент на «Оскар»: белорусский фильм «Хрусталь» признан лучшим русскоязычным

13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В России вышел в прокат «Хрусталь» – белорусский фильм, который критики в этом году уже признали лучшим русскоязычным. А сама Беларусь выдвинула картину на соискание премии «Оскар». 

Действие происходит в 90-е, которые и в Беларуси считают «лихими». Молодая девушка Веля мечтает переехать в Америку, но вместо этого оказывается в глухой деревне. Героиня пытается наладить жизнь, но еще больше запутывается в череде неудач.

Автор и режиссер фильма Дарья Жук уверена, что фильм будет близок не только белорусам, но и всем, кто живет на территории постсоветского пространства.

«Хрусталь» – фильм, который сделали женщины. Режиссер, автор сценария и даже оператор-постановщик – представительницы прекрасного пола. А главную роль в фильме сыграла россиянка Алина Насибуллина.

Чтобы выдвинуть «Хрусталь» на «Оскар» от Беларуси, в Минске впервые за 20 лет создали Оскаровский комитет. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы выдвинуть «Хрусталь» на «Оскар» от Беларуси, в Минске впервые за 20 лет создали Оскаровский комитет.
 
Новости дня
Новости разные
 
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика