Претендент на «Оскар»: белорусский фильм «Хрусталь» признан лучшим русскоязычным

В России вышел в прокат «Хрусталь» – белорусский фильм, который критики в этом году уже признали лучшим русскоязычным. А сама Беларусь выдвинула картину на соискание премии «Оскар».

Действие происходит в 90-е, которые и в Беларуси считают «лихими». Молодая девушка Веля мечтает переехать в Америку, но вместо этого оказывается в глухой деревне. Героиня пытается наладить жизнь, но еще больше запутывается в череде неудач.

Автор и режиссер фильма Дарья Жук уверена, что фильм будет близок не только белорусам, но и всем, кто живет на территории постсоветского пространства.

«Хрусталь» – фильм, который сделали женщины. Режиссер, автор сценария и даже оператор-постановщик – представительницы прекрасного пола. А главную роль в фильме сыграла россиянка Алина Насибуллина.

Чтобы выдвинуть «Хрусталь» на «Оскар» от Беларуси, в Минске впервые за 20 лет создали Оскаровский комитет.