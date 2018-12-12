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Лукашенко: Российский рынок выгоден Беларуси

13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым поставку белорусских продуктов в российский регион, сообщает «МИР 24».

«Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость, понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать. Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию», – сказал Лукашенко.

Сегодня годовой товарооборот Беларуси и Карелии составляет 21 миллион долларов. Среди перспективных отраслей – лесозаготовка, машиностроение, поставки продуктов питания и техники.



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Президент республики обсудил на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым поставку белорусских продуктов в российский регион.
 
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