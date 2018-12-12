В пятницу и выходные дни ГАИ проведёт массированную отработку автодороги Р-23





Госавтоинспекция Минской области с пятницы по воскресенье, 14-16 декабря, проведет массированную отработку автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи» в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних день Минского облисполкома.

Особое внимание ГАИ уделит пресечению фактов превышения установленной скорости движения, выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения и «водителей-бесправников», нарушениям ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта. Также сотрудники милиции будут осуществлять контроль за выполнением правил перевозки пассажиров, в особенности детей.

Во время отработки предусмотрено выставление дополнительных нарядов ДПС в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и характеризующихся наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД. Массированная отработка автодороги Р-23 продлится до позднего вечера 16 декабря.



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