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В рамках расследования крушения поезда в Турции задержаны 3 человека

13.12.2018 17:39 — Разное | СТВ  
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Новости Турции. В Турции число пострадавших в железнодорожной аварии возросло до 84. Из них 34 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках расследования крушения поезда в Турции задержаны 3 человека

За жизнь двоих травмированных борются медики. В списке погибших 9 имен. В рамках расследования инцидента задержаны три человека. На месте ЧП продолжают работать специалисты. Движение поездов по всем направлениям возобновлено, однако они следуют не с центрального вокзала.

В рамках расследования крушения поезда в Турции задержаны 3 человека

Подробности аварии здесь.
 
 
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Новости Турции. В Турции число пострадавших в железнодорожной аварии возросло до 84. Из них 34 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
 
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