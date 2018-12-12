В Зельвенском районе Volkswagen врезался в угол дома и загорелся

Новости Беларуси. Днём 12 декабря в деревне Тулово Зельвенского района автомобиль оказался за пределами дороги и загорелся.

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, 23-летний молодой человек на Volkswagen ехал в сторону деревни Дергели. В какой-то момент машина съехала с проезжей части, повредила ограждение и врезалась в угол жилого дома.



Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Через некоторое время иномарка загорелась, на ликвидацию пожара прибыло несколько спецавтомобилей МЧС.



Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

В происшествии серьёзные травмы получила пассажирка, ехавшая на переднем сиденье. Пострадавшая доставлена в реанимацию. Водитель обошёл без серьёзных телесных повреждений.



Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту произошедшего проводится проверка.

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