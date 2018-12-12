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В Зельвенском районе Volkswagen врезался в угол дома и загорелся
Новости Беларуси. Днём 12 декабря в деревне Тулово Зельвенского района автомобиль оказался за пределами дороги и загорелся.
Как
Через некоторое время иномарка загорелась, на ликвидацию пожара прибыло несколько спецавтомобилей МЧС.
В происшествии серьёзные травмы получила пассажирка, ехавшая на переднем сиденье. Пострадавшая доставлена в реанимацию. Водитель обошёл без серьёзных телесных повреждений.
По факту произошедшего проводится проверка.
Осенью 2018 года под Слуцком столкнулись бензовоз и фура.
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Новости Беларуси. Днём 12 декабря в деревне Тулово Зельвенского района автомобиль оказался за пределами дороги и загорелся. Как сообщает УГАИ УВД Гродненского...
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