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Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить

13.12.2018 17:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Об этом стало известно перед заседанием Совета Министров интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить

Заседание проходит в Бресте с участием премьер-министра Беларуси и председателя правительства России. Предполагается рассмотреть более 20 вопросов. Есть намерение усилить финансирование сотрудничества в научной сфере, промышленной кооперации. Перед началом переговоров журналисты поинтересовались, будет ли Беларусь в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями привлекать российский кредит.

Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Мы заложили в бюджет привлечение внешнего финансирования на 1,5 миллиарда долларов. Соответственно, частично объем привлечения будет закрываться уже по тем договоренностям, которые сегодня имеются. Имеющиеся договоренности – это 630 миллионов долларов в эквиваленте, которые мы согласовали с нашими российскими коллегами.

Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы не должны ставить искусственные барьеры по продвижению нашей продукции на российский рынок и наоборот. Эти документы согласованы с Президентом, подписаны. Они к обязательному к выполнению.

Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить

В Бресте ожидается подписание ряда итоговых документов, среди которых – соглашение о взаимном признании виз.
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Об этом стало известно перед заседанием Совета Министров интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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