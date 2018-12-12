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Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить
Новости Беларуси. Об этом стало известно перед заседанием Совета Министров интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание проходит в Бресте с участием премьер-министра Беларуси и председателя правительства России. Предполагается рассмотреть более 20 вопросов. Есть намерение усилить финансирование сотрудничества в научной сфере, промышленной кооперации. Перед началом переговоров журналисты поинтересовались, будет ли Беларусь в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями привлекать российский кредит.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В Бресте ожидается подписание ряда итоговых документов, среди которых – соглашение о взаимном признании виз.
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Новости Беларуси. Об этом стало известно перед заседанием Совета Министров интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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