Потери из-за налогового маневра в РФ в 2019 году могут составить 630 млн

Беларусь оценивает бюджетные потери из-за налогового маневра в РФ в 2019 году в 630 млн руб., сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим ЕРОМОЛОВИЧ на полях Совета Министров Союзного государства в Бресте, передает БЕЛТА. Каков основной источник пополнения бюджета в Беларуси?

"Суммарно бюджетные потери составляют 630 млн", - сказал Максим Ермолович.

По его словам, республиканский бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики и учитывает негативное влияние налогового маневра на бюджет.

Суммарные потери до 2024 года могут составить от $8 млрд до $12 млрд. Вместе с тем белорусская сторона рассчитывает на урегулирование вопроса о компенсациях из-за налогового маневра в ходе переговоров.

"Оценки могут быть самые разные, они зависят от цены на нефть. Надеюсь, что удастся в ходе переговоров избежать таких существенных потерь и мы найдем решение этой проблемы в ближайшее время", - добавил Максим Ермолович.