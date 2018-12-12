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На первой тренировке меня побьют? Отвечаем на вопросы про бокс в гифках с котами

13.12.2018 17:42 — Разное | Tut.by  
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Если раньше мы знали бокс как жестокий спорт, то теперь он известен и как модный вид фитнеса. Андрей Чевелев, судья международных чемпионатов и тренер, ответил на шесть элементарных вопросов про бокс.

Правда, что меня побьют на первой же тренировке?

— Это один из самых смешных стереотипов. На самом деле ни один уважающий себя тренер не позволит новичку на первой тренировке «получить по голове». Наоборот, тренер обычно уделяет больше времени именно новичкам, вводит их в курс дела, инструктирует, следит за техникой. 

Насколько травмоопасны занятия боксом как фитнесом?

— Такое представление возникло из-за боев: все мы видели окровавленные лица боксеров на рекламных буклетах. На самом деле занятия боксом с тренером не более травмоопасны, чем обычный бег. Тренер всегда учитывает ваш уровень подготовки и дает упражнения, которые вам под силу. Конечно, риск мелких травм есть, и он довольно высок: цель тренировки — делать упражнения технично, но на максимальной скорости, а в идеале еще и с максимальной силой. При таком подходе можно, например, ушибить палец — но такую травму вы и дома можете получить.

Что взять с собой на первую тренировку?

— Для похода в зал вам понадобится экипировка: боксерские бинты на запястья, боксерские перчатки и скакалка. Перчатки и скакалку вам могут дать в зале, а вот бинты покупайте сами, так как это вопрос личной гигиены. Тем более что самые частые травмы боксеров приходятся на кисти. Покупайте бинты подлиннее, чтобы замотать побольше поверхности руки. И не старайтесь ударить мешок со всей силы, пока не научитесь правильно бить.

Как проходит тренировка?

— Главные качества, которые необходимы бойцу, — взрывная сила и анаэробная выносливость. Сила нужна, чтобы наносить быстрые и мощные удары. Анаэробная выносливость пригодится, чтобы уходить от ударов противника. 
Тренировка боксера строится с учетом двух этих моментов.

Сколько калорий я потеряю за занятие?

— Бокс заставит пульс подскочить, задействует все тело на каждом занятии. За одну тренировку можно потерять от 600 ккал до более чем 1000 ккал — в зависимости от веса и стиля бокса.

Особенно эффективна интервальная тренировка: когда упражнения, повышающие частоту сердечного ритма, чередуются с короткими периодами отдыха, позволяющего восстановиться. Если добавить к такой тренировке несколько простых кардиодвижений, например, прыжки с приседом и берпи, то у ваших калорий нет шансов.

Какие еще плюсы есть у бокса?

— Бокс хорошо помогает бороться со стрессом. Представьте себе кардиотренировку, где вы бьете грушу из раунда в раунд, вымещаете весь стресс, накопившийся за день. Вы отключаетесь от всего на свете: есть только вы, груша и тренер, дающий задания. В конце тренировки в голове — никаких тяжелых мыслей. Поэтому бокс – это и терапия, и хорошая физическая форма. 

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Андрей Чевелев, судья международных чемпионатов и тренер, ответил на пять элементарных вопросов про бокс.
 
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