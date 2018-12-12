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Ростовые куклы и полная площадь детей. В Сморгони стартовала областная благотворительная акция «Общественные организации – детям»
13.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Шоу белорусского игрового театра ростовых кукол (г. Дятлово), которое прошло в четверг, 13 декабря, на центральной площади Сморгони у главной городской ёлки, дало старт областной благотворительной акции «Общественные организации – детям» в Сморгони.
В театрализованном представлении, которое состоялось благодаря поддержке районных общественных организаций «Белой Руси» и «Белорусского союза женщин», «Фонда мира», районного объединения профсоюзов, райкома профсоюзов АПК, районной организации профсоюза работников образования и науки, районной организации профсоюза работников здравоохранения, государственных предприятий.
Акция «Общественные организации – детям проходит в рамках республиканского благотворительного проекта «Наши дети», который
С началом благотворительной акции юных сморгонцев поздравил заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий БЫЧКО
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Ростовые куклы и полная площадь детей. В Сморгони стартовала областная благотворительная акция «Общественные организации – детям»
Шоу белорусского игрового театра ростовых кукол (г. Дятлово), которое прошло в четверг, 13 декабря, на центральной площади Сморгони у главной городской ёлки,...
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