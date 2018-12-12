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С царским размахом: Путин перенес столицу Дальневосточного округа РФ из Хабаровска во Владивосток
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Этим документом вносятся изменения в указ от 13 мая 2000 года, где, в частности, содержится перечень федеральных округов и их столиц.
Согласно новому указу, Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа РФ вместо Хабаровска.
"Руководителю Администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в г. Владивосток", - говорится, в частности, в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
С инициативой переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток ранее публично выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Эту идею поддержали вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, передает
Против этой идеи высказался новый губернатор Хабаровского края, представитель ЛДПР Сергей Фургал, а магаданский мэр Юрий Гришан заявил, что он предложит перенести столицу ДФО в Магадан, отмечает
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщила...
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