Любовь не за деньги: навестить бездомного в больницу пришли... собаки

В Бразилии к госпитализированному бездомному пришли в гости верные друзья – собаки, которые ждали своего хозяина под дверью больницы. Об этом сообщает Bored Panda.





Инцидент произошел в воскресенье в три утра в региональной больнице Альто Вале на юге штата Санта Катарина. Медсестра Крис Мамприм была на ночном дежурстве, когда бездомного Цезаря госпитализировали в больницу.





Женщина заметила, что под дверью больницы собралась группа из четырех собак, которые ожидали своего хозяина. Крис поняла, что Цезарь ухаживает за нимим и иногда сам отказывается от обеда, чтобы накормить своих пушистых друзей.





"Они все хорошо ухоженные и пухленькие. Когда я вижу, как они ждут его, это лишь доказывает, что их любят и о них заботятся", - рассказала Крис.





Когда Цезарь начал выздоравливать, персонал больницы разрешил собакам посетить его. Врачи принесли еду, которую Цезарь разделил со своими друзьями.





"Он съел немного сам, а остальное оставил собакам на потом", – отметила медсестра. Отмечается, что Цезаря уже выписали, и он вернулся на улицу вместе со своими четвероногими друзьями.