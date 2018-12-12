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Любовь не за деньги: навестить бездомного в больницу пришли... собаки

13.12.2018 16:54 — Разное | Партизан  
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Под дверью больницы собралась группа из четырех собак, которые ожидали своего хозяина. После госпитализации бездомный вместе со своими друзьями вернулся на улицу.
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В Бразилии к госпитализированному бездомному пришли в гости верные друзья – собаки, которые ждали своего хозяина под дверью больницы. Об этом сообщает Bored Panda. 

Инцидент произошел в воскресенье в три утра в региональной больнице Альто Вале на юге штата Санта Катарина. Медсестра Крис Мамприм была на ночном дежурстве, когда бездомного Цезаря госпитализировали в больницу. 

Женщина заметила, что под дверью больницы собралась группа из четырех собак, которые ожидали своего хозяина. Крис поняла, что Цезарь ухаживает за нимим и иногда сам отказывается от обеда, чтобы накормить своих пушистых друзей. 

"Они все хорошо ухоженные и пухленькие. Когда я вижу, как они ждут его, это лишь доказывает, что их любят и о них заботятся", - рассказала Крис. 

Когда Цезарь начал выздоравливать, персонал больницы разрешил собакам посетить его. Врачи принесли еду, которую Цезарь разделил со своими друзьями. 

"Он съел немного сам, а остальное оставил собакам на потом", – отметила медсестра. Отмечается, что Цезаря уже выписали, и он вернулся на улицу вместе со своими четвероногими друзьями. 

 
 
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Под дверью больницы собралась группа из четырех собак, которые ожидали своего хозяина. После госпитализации бездомный вместе со своими друзьями вернулся на улицу.
 
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