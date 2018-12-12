В Минске состоялся международный семинар Единое окно : интероперабельность, обмен данными и цифровая торговля

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В мероприятии приняли участие более 80-ти специалистов и экспертов по «единому окну», гармонизации и моделированию данных.

В ходе Семинара активно обсуждались перспективные механизмы по сбору и обмену данными, базирующиеся на международных стандартах, а также особенности внедрения «единого окна» для упрощения внешнеэкономической деятельности.