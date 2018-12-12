Новогодние ярмарки и гулянья в Минске: где и когда

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Об этом сообщила Анна Шиманская, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома, в ходе онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.

На Октябрьской площади впервые в этом году пройдет праздничный новогодний концерт. В нем участвуют Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева и другие звезды белорусской эстрады, группы «Без билета», J:МОРС.

На площадке у Дворца спорта пройдет молодежная вечеринка «Новогодняя жара». Здесь выступят популярные белорусские диджеи и танцевальные коллективы.