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Новогодние ярмарки и гулянья в Минске: где и когда
Об этом сообщила Анна Шиманская, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома, в ходе онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.
На Октябрьской площади впервые в этом году пройдет праздничный новогодний концерт. В нем участвуют Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева и другие звезды белорусской эстрады, группы «Без билета», J:МОРС.
На площадке у Дворца спорта пройдет молодежная вечеринка «Новогодняя жара». Здесь выступят популярные белорусские диджеи и танцевальные коллективы.
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Гулянья в новогоднюю ночь в Минске будут проходить на 25 площадках.
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