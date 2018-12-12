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Аптечная сеть решила взять на работу пенсионеров

13.12.2018 17:37 — Разное | Myfin  
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Аптечная сеть решила взять на работу пенсионеров
фото: pixabay.com

Проект получил название «Старший специалист» и предполагает привлечение сотрудников старше 55 лет, которым из-за возраста отказывают в трудоустройстве. Теперь люди почетного возраста могут найти работу в аптечной сети «Адель». Работодатель берет на себя обучение и подготовку соискателя, после чего предоставляет ему рабочее место. Помимо профильных предметов, в учебном курсе предусмотрены лекции по имиджу и стилю, здоровому питанию и косметологии.

Пенсионеры с подходящим образованием могут получить должность провизора или фармацевта, все остальные – консультанта. Возрастным сотрудникам предстоит работать наравне с молодыми специалистами.

«Инициатива призвана внести вклад в повышение социальной активности людей старшего возраста. Решая попутно проблему поиска квалифицированных сотрудников для одной из крупнейших аптечных сетей в Беларуси, мы раскрываем потенциал и возможности людей старшего возраста и разрушаем существующие стереотипы. Мы уверены, что опыт, знания, экспертность, взгляд на жизнь людей, не желающих стареть, будут полезны и неоценимы как для компании, так и для покупателей», – отметили в управляющей компании холдинга «Аптека Групп».

 
 
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Аптечная сеть ADEL, входящая в холдинг Аптека Групп , запускает проект по трудоустройству активных и увлеченных пенсионеров, за что уже названа лучшим работодателем...
 
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