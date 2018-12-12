На должность «смотрителя сериалов» подались 2500 беларусов. Для них устроят кастинг

В начале декабря мы писали о том, что в Минске объявили «вакансию мечты» − нужно смотреть российские сериалы, выставлять им рейтинги и получать за это тысячу рублей. За три дня на должность подали заявки 2,5 тысячи человек − и работодатель решил устроить настоящее соревнование. А ведь может получиться хорошее реалити-шоу, как беларусы сражаются за возможность получать зарплату «папиццот».

Как рассказали в VOKA, новый работник примется за просмотр сериалов сразу после новогодних праздников. Из двух с лишним тысяч заявок в следующий раунд пройдут, конечно, далеко не все − на кастинг пригласят «всего лишь» около 200 кандидатов. Второй этап пройдёт в виде очного кастинга, но претенденты на работу будут не только общаться с работодателем, но и соревноваться друг с другом, чтобы проявить свои профессиональные навыки «сериаловеда».

Вместо стандартного собеседования и выполнения тестового задания в кастинг добавят соревновательный элемент, который «поможет участникам раскрыть свой потенциал более полно». Конечно, будет и комиссия, которая оценит навыки и компетенции кандидатов. Всё веселье начнётся и закончится уже на следующей неделе. Работодатель обещает дать обратную связь каждому, кто откликнулся на вакансию.