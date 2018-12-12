﻿ На должность «смотрителя сериалов» подались 2500 беларусов. Для них устроят кастинг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На должность «смотрителя сериалов» подались 2500 беларусов. Для них устроят кастинг

13.12.2018 16:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В начале декабря мы писали о том, что в Минске объявили «вакансию мечты» − нужно смотреть российские сериалы, выставлять им рейтинги и получать за это тысячу рублей. За три дня на должность подали заявки 2,5 тысячи человек − и работодатель решил устроить настоящее соревнование. А ведь может получиться хорошее реалити-шоу, как беларусы сражаются за возможность получать зарплату «папиццот».

Как рассказали в VOKA, новый работник примется за просмотр сериалов сразу после новогодних праздников. Из двух с лишним тысяч заявок в следующий раунд пройдут, конечно, далеко не все − на кастинг пригласят «всего лишь» около 200 кандидатов. Второй этап пройдёт в виде очного кастинга, но претенденты на работу будут не только общаться с работодателем, но и соревноваться друг с другом, чтобы проявить свои профессиональные навыки «сериаловеда».

Вместо стандартного собеседования и выполнения тестового задания в кастинг добавят соревновательный элемент, который «поможет участникам раскрыть свой потенциал более полно». Конечно, будет и комиссия, которая оценит навыки и компетенции кандидатов. Всё веселье начнётся и закончится уже на следующей неделе. Работодатель обещает дать обратную связь каждому, кто откликнулся на вакансию.

Читайте по теме: 15 новых сериалов, которые мы обожаем. Список must-see от редакции KYKY

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале декабря мы писали о том, что в Минске объявили «вакансию мечты» − нужно смотреть российские сериалы, выставлять им рейтинги и получать за это тысячу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Любовь не за деньги: навестить бездомного в больницу пришли... собаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика