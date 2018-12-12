Назарбаев поддержал кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не возражает против кандидатуры Станислава Зася на пост генерального секретаря ОДКБ, сообщает «МИР 24». Назарбаев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

«Вы человек военный. С самого начала окончили все учебные заведения. В Генштабе Беларуси работали, в Совете безопасности работали. Вы с деятельностью ОДКБ уже знакомы, участвовали в разных совещаниях, встречах. Обсуждали эти вопросы, они вам тоже известны. Будем коллективно работать. Я вам желаю успеха», – сказал Назарбаев.

Утвердить Зася на должность генсека ОДКБ предложил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сейчас кандидат проводит встречи со всеми главами государств, которые входят в ОДКБ. В Астану он прилетел из Бишкека, где его принял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.