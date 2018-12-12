ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что нельзя дарить на год Желтой Свиньи

13.12.2018 17:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото с сайта 2019-god.com
До Нового года осталось всего 3 недели. Самое время подумать о подарках. Что же подарить суеверным родным и близким, чтобы 2019 год был к ним благосклонен, а символ года – свинья – дарила только радость и успех.


Свинья – создание скромное

Символ наступающего года отличает простота и скромность, в своих желаниях свинья совершенно не требовательна. Поэтому разговор о дороговизне подарка вести не стоит. Успех будут иметь довольно бюджетные варианты, но преподнесенные с душой.


Украшения: да или нет?

Астрологи категорически не рекомендуют дарить украшений, которые носят на шее, щиколотке, запястье. Свинья цепей не любит и старается всеми методами от них избавиться. Поэтому украшение на запястье или шею, а также кольцо преподносить в дар не стоит. Хотите подарить драгоценность – купите небольшую брошь.

Что нельзя дарить на год Желтой Свиньи


Дарить ли средства гигиены?

Собираясь купить подарок на 2019 год, не стоит забывать о выражении «грязный как свинья». Средства личной гигиены, такие как гели для душа, шампуни, и уж тем более мочалки или расчески, могут обидеть символ года. Поэтому такие подарки будут неуместны (в принципе, они всегда таковыми являются).


А если порадовать духами?

Всевозможные парфюмированные туалетные воды, духи, спреи для тела, одеколоны и дезодоранты – не вариант подарка под Новый год. Свинья любит натуральные ароматы, к искусственным четвероногая относится настороженно, они отпугивают ее. Вы ведь не хотите таким образом отпугнуть удачу?


Только не опасное!

Сама по себе свинья – животное довольно-таки спокойное, домашнее. Никакие острые, колюще-режущие предметы в качестве подарка не подойдут. Неудачными считаются столовые наборы, искусно выполненные ножи, даже для коллекции.


Может, просто деньги?

Как мы уже говорили, свинья скромна, проста и даже бескорыстна. Вряд ли в качестве подарка стоит преподносить деньги. А вот копилка с ее изображением придется весьма кстати. Деньги можно перевести в подарочный сертификат, тогда можно будет использовать его на покупку всего, что нужно, даже цепочки из драгоценного металла, косметики для волос или духов.

Что нельзя дарить на год Желтой Свиньи


Что-нибудь домашнее…

Хозяйка будущего года – свинья – любит удобство и комфорт. Поэтому не стоит дарить миниатюрные вещи для хранения мелочей – шкатулки, кейсы, косметички. Свинья не любит пространственных ограничений. Одними из лучших подарков станут вещи для украшения жилища. Придя в гости, подарите хозяевам теплый мягкий плед или оригинальный подсвечник.


Но только не кожа!

Чтобы не вызвать гнев у символа 2019 года, забудьте об изделиях из кожи, особенно свиной. Никакие бумажники, записные книжки в кожаных обложках или ключницы не должны мелькать в качестве новогодних подарков. А вот альбом для фотографий с текстильным верхом в таком случае – прекрасный вариант.


Цвет – соответствующий

Свинья любит рыть землю и выискивать что-то. Весьма кстати будет подарок необычный, неожиданный, возможно даже сделанный своими руками. Не стоит использовать яркие, броские тона. Цветы будущего года – бледно-розовый и черный (в тон кожи хрюшек). Это касается и новогоднего наряда.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До Нового года осталось всего 3 недели. Самое время подумать о подарках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аптечная сеть решила взять на работу пенсионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика