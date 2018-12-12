Что нельзя дарить на год Желтой Свиньи



Фото с сайта 2019-god.com

Свинья – создание скромное

Украшения: да или нет?

Дарить ли средства гигиены?

А если порадовать духами?

Только не опасное!

Может, просто деньги?

Что-нибудь домашнее…

Но только не кожа!

Цвет – соответствующий

Символ наступающего года отличает простота и скромность, в своих желаниях свинья совершенно не требовательна. Поэтому разговор о дороговизне подарка вести не стоит. Успех будут иметь довольно бюджетные варианты, но преподнесенные с душой.Астрологи категорически не рекомендуют дарить украшений, которые носят на шее, щиколотке, запястье. Свинья цепей не любит и старается всеми методами от них избавиться. Поэтому украшение на запястье или шею, а также кольцо преподносить в дар не стоит. Хотите подарить драгоценность – купите небольшую брошь.Собираясь купить подарок на 2019 год, не стоит забывать о выражении «грязный как свинья». Средства личной гигиены, такие как гели для душа, шампуни, и уж тем более мочалки или расчески, могут обидеть символ года. Поэтому такие подарки будут неуместны (в принципе, они всегда таковыми являются).Всевозможные парфюмированные туалетные воды, духи, спреи для тела, одеколоны и дезодоранты – не вариант подарка под Новый год. Свинья любит натуральные ароматы, к искусственным четвероногая относится настороженно, они отпугивают ее. Вы ведь не хотите таким образом отпугнуть удачу?Сама по себе свинья – животное довольно-таки спокойное, домашнее. Никакие острые, колюще-режущие предметы в качестве подарка не подойдут. Неудачными считаются столовые наборы, искусно выполненные ножи, даже для коллекции.Как мы уже говорили, свинья скромна, проста и даже бескорыстна. Вряд ли в качестве подарка стоит преподносить деньги. А вот копилка с ее изображением придется весьма кстати. Деньги можно перевести в подарочный сертификат, тогда можно будет использовать его на покупку всего, что нужно, даже цепочки из драгоценного металла, косметики для волос или духов.Хозяйка будущего года – свинья – любит удобство и комфорт. Поэтому не стоит дарить миниатюрные вещи для хранения мелочей – шкатулки, кейсы, косметички. Свинья не любит пространственных ограничений. Одними из лучших подарков станут вещи для украшения жилища. Придя в гости, подарите хозяевам теплый мягкий плед или оригинальный подсвечник.Чтобы не вызвать гнев у символа 2019 года, забудьте об изделиях из кожи, особенно свиной. Никакие бумажники, записные книжки в кожаных обложках или ключницы не должны мелькать в качестве новогодних подарков. А вот альбом для фотографий с текстильным верхом в таком случае – прекрасный вариант.Свинья любит рыть землю и выискивать что-то. Весьма кстати будет подарок необычный, неожиданный, возможно даже сделанный своими руками. Не стоит использовать яркие, броские тона. Цветы будущего года – бледно-розовый и черный (в тон кожи хрюшек). Это касается и новогоднего наряда.